Wejdene accusée de noircir sa peau, sa sœur réagit

Wejdene ciblée par des accusations de Blackfishing, sa sœur prend sa défense !

Pris à partie par ses détracteurs pour son déhanché sur ses dernières vidéos, Wejdene a répliqué pour recadrer les haineux en révélant souffrir d’une scoliose depuis plusieurs années afin de justifier sa posture cambrée. « Je ne le fais pas exprès et oui, j’ai une scoliose depuis mes 12 ans qui n’arrange pas les choses » a-t-elle confié cette semaine. A peine sortie de cette critique sur son physique, la chanteuse de 18 ans a encore fait face à ses dénigreurs sur les réseaux.

En effet depuis quelques jours, la protégée de Feuneu agite la toile concernant sa couleur de peau, des internautes l’accusent de photoshopper sa peau pour la noircir. Insultée sur les réseaux à ce sujet Wejdene n’a pas réagi mais sa sœur Nourhene s’est chargée de répondre à sa place, dégoutée par les propos contre l’interprète d’Anissa. « Depuis hier, je vois plein de conneries dites sur ma soeur, crier au blackfishing sans même connaître la racine de la personne. C’est triste« a-t-elle déploré. « Le teint de ces 2 parle de lui-même. Comprenez que les pays maghrébins se situent en Afrique, que chaque pays a son histoire et chaque pays sa mixité. Des Tunisiens noirs, ça existe » poursuit la jeune femme en dévoilant des photos de famille pour prouver ses propos.

Nourhene dénonce l’acharnement contre la chanteuse

« Vous parlez de quelqu’un qui passe sa vie au soleil depuis quelque temps. Je ne vais pas vous apprendre ce que le soleil fait sur la mélamine quand même ? » ajoute la sœur de Wejdene sur les accusations contre la chanteuse de changer sa couleur de peau sur ses photos. « Vous vous rendez pas compte de l’impact que vous pouvez avoir sur le moral des gens. Derrière les réseaux, il y a un humain et une famille. Vous pouvez me sortir toutes les excuses du monde, votre acharnement n’est pas mérité pour quelqu’un qui n’a pas demandé à bronzer de cette manière quand elle va au soleil » s’agace-t-elle ensuite.

Nourhene conclut en demandant aux détracteurs de laisser Wejdene tranquille car elle ne fait de mal à personne, « Faut arrêter de tout s’approprier et voir le mal partout. Louis XVI portait lui-même des perruques, qui disait quoi ? Comprenez que c’est une artiste et qu’elle souhaite juste changer de style et de coupe de cheveux, il n’y a aucun mal à ça ».