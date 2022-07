Booba et Vald vont se croiser aujourd’hui, l’altercation physique inévitable ?

Le premier face à face entre Vald et Booba depuis le début de leur clash sur la toile va avoir lieu ce soir, ça risque d’être très chaud. Les organisateurs du festival des Francofolies la programmation des concert ce vendredi devront gérer la venue du rappeur d’Aulnay et de l’auteur d’Ultra car la situation s’annonce sous haute tension s’ils se croisent dans les coulisses de l’événement dont le directeur ne s’en inquiète pas.

Le choix très risqué de réunir Booba er Vald n’inquiète par l’organisation

La dernière fois que Booba avait rencontré l’un de ses rivaux cela s’était mal terminé ! En effet au mois d’aout 2018, l’ancien membre du groupe Lunatic avait croisé à l’aéroport d’Orly Kaaris et une rixe avait eu lieu entre les deux chanteurs. Cette fois-ci les organisateurs des Francofolies sont prévenus qu’une possible altercation éclate entre les deux rappeurs car ils ont fait monter la température avant le festival.

En effet suite à leur conflit ayant débuté au mois de février Booba avait promis à Vald de le gifler comme Will Smith face à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars s’il le croise. Le différend entre les deux rappeurs a eu lieu suite au retard de l’annonce des ventes du SNEP de l’album « V » avant que le chiffre de 74 000 ventes en une semaine d’exploitation ne soit dévoilé. L’interprète de Boubli s’était insurgé face à ce score affirmant que l’artiste du 93 a triché, un tel chiffre est impossible à réaliser sans un tube sur le projet selon lui mais le V s’était justifié avant qu’un clash ne commence sur les réseaux.

Une bagarre inévitable en cas de confrontation ?

Booba a donné rendez vous à Vald ce vendredi 15 juillet au festival des Francofolies car ils tous les deux à l’affiche de la programmation dans la soirée sur la scène Jean-Louis Foulquier tout comme SCH et Ziak. B2O sera même entouré de son équipe du 92i avec Green Montana, JSX, SDM, Bilton, Sicario, Elia, Gato et Dala. La rencontre physique entre les deux rivaux risque d’être très mouvementée. « T’es prêt pour les Francos? J’ai vu que vous essayez de me faire annuler de l’évènement? Mais pourquoi? J’vais pas te frapper je veux juste discuteeyyyy! On peut plus discuter? On se parle on se serre la main et on clos le dossier. Tu viens avec Roger? » avait averti le DUC il y a quelques semaines tout en assurant que le staff de l’auteur d’Agartha tente de le faire déprogrammer de l’événement.

Vald n’avait pas répondu aux récents propos de Booba mais il a relancé les hostilités lors d’un récent passage sur scène au MainSquare Festival d’Arras en insultant la mère de ce dernier. « Ni*ue la mère à Booba » a-t-il balancé face à son public en plein concert. « Que voulez-vous que je fasse ? On a prévu des bergers allemands, des barbelés et des tours de surveillance. Non, mais au-delà de la blague, c’est difficile de répondre à cela. Je ne sais pas ce qu’il va se passer. » a commenté avec humour le directeur des Francofolies, Gérard Pont à la télévision locale de La Rochelle, Aunis TV au sujet d’une possible rixe.

.@vald_ld T’es prêt pour les Francos? J’ai vu que vous essayez de me faire annuler de l’évènement? Mais pourquoi? J’vais pas te frapper je veux juste discuteeyyyy! On peut plus discuter? On se parle on se serre la main et on clos le dossier. Tu viens avec Roger? pic.twitter.com/BwAUHGlvC8 — Booba (@booba) May 5, 2022