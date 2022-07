Rohff sur son accident de voiture avec Benzema, « On s’est enfui comme des lâches »

Rohff avoue tout sur l’accident de route avec Benzema !

En attendant son concert événement à l’Accor Arena de Paris le 15 novembre 2022, Rohff continue d’enchainer les interviews dans les médias et lors de son passage dans l’émission de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, “Le QG”, il a confié une anecdote sur son accident de voiture en 2009 en compagnie de Karim Benzema.

Aujourd’hui, Rohff et Benzema ont pris des chemins différents et ne sont plus aussi proches qu’il y a un peu plus de 10 ans lorsque les deux hommes avaient collaboré ensemble pour le morceau « Fais moi la passe » produit par Architekt paru en 2010 sur l’album « La Cuenta ». A l’époque Housni avait proposé à KB9 de faire entendre sa voix pour la première fois sur un titre de rap en l’invitant en studio poser un court couplet de 4 mesures ainsi que l’outro de son morceau. A l’occasion d’un entretien avec Guillaume Pley, le rappeur du 94 s’est souvenu de son amitié passée avec avec le buteur du Real Madrid en 2009 en faisant référence à leur son accident de Lamborghini .

Au mois de décembre, Benzema était en vacances sur l’île de La Réunion avec Rohff et après une soirée ensemble, la rumeur a circulé dans la presse qu’il ont eu un accident de voiture et a agité la presse mais aucun d’eux ne s’est jamais exprimé sur cet incident. Housni s’est confié sur cet épisode en révélant avoir été au volant du véhicule au moment des faits. « Ils cherchaient à savoir qui était le pilote. Je me balance aujourd’hui : c’était moi. On avait loué des voitures. On se titillait, on faisait la course. J’ai déboîté et on a touché un trottoir. Le pneu nous a dit Salam. On s’est enfui comme des lâches. Le matin, on se réveille et on voit dans la presse : Qui conduisait la voiture ? C’est remonté partout cette affaire » a-t-il expliqué.