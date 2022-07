Gims offre 5000 euros aux fans dans plusieurs villes

Gims fait preuve d’une grande générosité !

Gims a un grand cœur et a décidé de le démontrer ! Le rappeur de la Sexion D’Assaut n’a pas oublié d’où il vient et tout le chemin parcouru depuis ses débuts, il vient de prendre la décision de venir en aide aux personnes dans le besoin avec un nouveau concours pour faire gagner 5 000 euros dans différentes villes de France.

Avant de connaitre le succès dans la musique, Meugui a connu des périodes difficiles en connaissant la misère dans sa jeunesse. La semaine dernière le mari de DemDem a fait le choix de partager sa fortune avec les plus démunis. « Je me dis qu’il faut que j’en distribue plus, je vais être à saint tropez après demain si tout se passe bien. Je ferais un snap à l’endroit où je serais précisément. » a-t-il annoncé sur Snapchat il y a quelques jours avant de préciser, « La première personne que je croise je lui poseras une seule question. Si elle répond correctement, 5K, je lui donne 5000 euros. Let’s f*cking go. Après la suisse, ce sera Paname. On fera l’opération plusieurs fois à Paname parce que c’est la maison. Restez branchés c’est le 360tvshow ».

Meugui donne des liasses de 50 € à un inconnu

« Mes africains je ne vous oublie pas (…) je viens à vous (…) j’arrive (…) vous allez participer à ce jeu là par la grâce divine » a ajouté Gims avant de joindre les actes aux paroles.

Vendredi soir de passage à Saint-Tropez, Meugui a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il donne une liasse de billets de 50 euros totalisant la somme 5 000 euros à un inconnu dans la rue après lui avoir demandé « qui est votre chanteur préféré ? ». L’heureux élu a confié être plongeur dans un restaurant et a bien répondu à la question en devenant le premier gagnant du concours du rappeur français qui a donc filmé tout la séquence avant de la publier sur les réseaux.

