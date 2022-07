Booba vs Vald : «Si on y allait, si on se croisait, c’était bagarre générale»

Vald donne une mauvaise images du rap selon Booba !

Après les incidents de vendredi aux Francofolies et les provocations sur les réseaux, Booba s’est exprimé sur son clash avec Vald et les péripéties de vendredi dernier pendant festival avec son arrivée sur scène retardée de plus d’une heure suite au perturbation causée par son rival mais aucune confrontation directe n’a eu lieu entre les deux rappeurs.

Pour la première fois face à la presse, dans une interview avec Le Parisien, Booba s’est longuement confié sur son conflit avec Vald. C’est en paix que B2O assure être venu au festival de La Rochelle sans vouloir de battre avec le V. « Ce qui est triste, c’est pour les gens qui on dû m’attendre pendant presque une heure et demie et parce que ça donne une mauvaise image du rap pour rien. » a-t-il déploré dans cet entretien puis d’ajouter, « Bon, on s’est titillé sur les réseaux mais on n’allait pas faire une opération tabassage dans un festival. ».

S’il y a bagarre, je vais en prison confie B2O

Malgré les bonnes intentions de Kopp lors de cette soirée, Vald s’est affiché en compagnie d’une trentaine de personnes l’entourant sous la forme d’une escorte avant de bloquer l’entrée des artistes pour accéder à la scène avant le début de la prestation du DUC tout en postant sur les réseaux les images de sa démonstration de force. « Il a voulu empêcher Booba de chanter mais il a échoué. Le public était là, c’était rempli, il n’a pas réussi à gâcher la fête. Et il a dû attendre qu’on finisse le show pour regagner son bus. Il était ridicule » a commenté Booba.

Dans la suite de l’entretien l’auteur d’Ultra affirme avoir voulu éviter une confrontation tout en suivant le programme des organisateurs des Francofolies. « On a attendu le “go” du festival, pour des raisons de sécurité. Si on y allait, si on se croisait, c’était bagarre générale. Mais on a préféré éviter. S’il y a bagarre, je ne chante pas, je perds mon argent et je vais en prison. Le calcul est vite fait » explique le rappeur du 92i car depuis son altercation 2019 avec Kaaris à Orly, il est toujours en sursis et une nouvelle rixe pourrait l’envoyer directement derrière les barreaux.

« Je pense que son téléphone va sonner. On ne peut pas arriver dans un festival et faire une telle démonstration de force, avec des gens qui viennent chercher la merde, il y aura forcément des répercussions », a conclu Booba qui va envoyer une requête de dédommagement à l’équipe de Vald alors que ce dernier poursuit les provocations sur