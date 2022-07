Mustapha El Atrassi « bousillé de l’intérieur » par le métier d’humoriste stoppe tout

En conclusion d’une de ses dates de la tournée de son dernier spectacle « Game Over Tour », Mustapha El Atrassi s’est exprimé sincèrement au public avec une triste déclaration qui n’a pas fait sourire son public en expliquant les raisons de son choix d’arrêter sa carrière d’humoriste.

L’humoriste prend sa retraite après une déclaration forte

Spécialiste du stand-up, ancien chroniqueur de Ruquier et d’Ardisson Mustapha El Atrassi présente depuis plusieurs semaines son ultime spectacle mais ne montera plus sur scène à la fin de la tournée de Game Over après sa dernière représentation le dimanche 24 juillet à Montréal car le métier le « bouffe de l’intérieur ». « Je ne fais jamais ça d’habitude » a t-il confié lors de l’une de ses dernières performances avant de déclarer, « Il était temps pour moi de mettre un point à cette parenthèse. Ce métier me bousille de l’intérieur ».

Habitué à faire rire les spectateurs, Mustapha El Atrassi a surpris la foule en parlant de sa retraite et en prenant la décision de tout arrêter. L’humoriste a même supprimé tous les publications de son compte Instagram et toutes ses vidéos sur Youtube pour tourner définitivement la page avant sa dernière apparition sur scène à Montréal. Il a notamment évoqué la complexité à exercer un « métier qui n’est pas normal » tout en affirmant aux fans qu’ils vont lui manquer face aux applaudissement de la foule.