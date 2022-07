De passage dans l’émission Magistral.e sur Canal Plus, Sofiane est revenu sur la conception de son morceau « Tout le monde s’en fout » en faisant une confidence sur la réalisation de ce classique de sa discographique concernant l’instru qui ne lui était pas initialement destinée mais à la rappeuse Chilla.

Chilla a laissé la prod à Sofiane

En 2017, Sofiane a présenté le projet de 14 titres, « #JeSuisPasséChezSo » avec plusieurs invités. Kalash Criminel sur « 93 Empire« , MHD pour « Fais le mouv », YL et Timal sur « Dis-moi où tu pécho », Bakyl sur « Ma cité a craqué » et enfin Graya, Ninho, GLK, Riane & The S pour « Mortal Kombat » mais c’est le single « Tout l’monde s’en fout » qui connait le plus de succès avec actuellement plus de 40 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Fianso est revenu sur l’enregistrement de cette chanson pour le programme masterclasses de CANAL+. « J’ai volé l’instru« débute de façon surprenante la déclaration du rappeur du 93 avant de révéler que l’instru était pour Chilla mais qu’elle ne l’avait pas encore utilisé et il décide de poser un couplet avant de confier avoir fait un mix entre une ambiance dansante mais triste dans son inspiration pour la réalisation de ce morceau.

Fianso décrit son mal-être

« À ce moment là je me sens triste, infiniment seul (…), je suis mal entouré, je suis pas bien« décrit Fianso avant d’expliquer avoir ressenti à ce moment que « tout le monde s’en fout » de ce que les autres peuvent ressentir. « Tu vas mourir, tout le monde s’en foutra aussi » poursuit-il en référence au long métrage « Il était une fois dans le Bronx ».

En 2021 dans l’émission Planète Rap sur Skyrock, Sofiane s’était déjà exprimé sur cette anecdote, « A la prod’, à la base, je l’ai barbé ; elle est à Chilla au tout début, la prod’. Elle était dans l’ordinateur et Chilla, elle arrive et je lui ai demandé poliment : “Tu vas faire un truc dessus ? Parce que moi, j’ai un truc”. Elle m’a dit : “Nan, vas-y, tranquille” et finalement, c’était “Tout le monde s’en fout”. Et elle m’en a pas voulu parce que je l’ai invité sur les chœurs de “Mon p’tit loup” et qu’on s’est fait de beaux concerts ensemble » avait-il révélé.