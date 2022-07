Booba se moque totalement de Gims en train d’offrir 5000 €

Booba imite grossièrement Gims !

Il y a quelques jours Gims a lancé un concours assez étonnant en offrant la somme de 5 000 euros à des inconnus ce qui n’a pas manqué d’amuser Booba. Meugui a décidé d’aller à la rencontre du public en demandant notamment à un passant dans la rue qui est son chanteur préféré puis en lui donnant une liasse de billets de 50 euros pour avoir cité son nom.

En effet, Gims vient de proposer à ses fans de remporter 5 000 euros et dans une séquence insolite, un premier gagnant à Saint-Tropez un peu hésitant a empoché le pactole. « Je me dis qu’il faut que j’en distribue plus, je vais être à st-tropez après demain si tout se passe bien. Je ferais un snap à l’endroit où je serais précisément. La 1ère personne que je croise je lui poseras une seule question. Si elle répond correctement, je lui donne 5000 €. » a expliqué le leader de la Sexion D’Assaut sur sa démarche avant cette vidéo avec un plongeur en restauration qui a répondu correctement à la question de son chanteur préféré.

B2O ridiculise le concours de Meugui

Dans la séquence Gims insiste sur le fait qu’il ne connait pas cet homme, « On ne se connait pas » ce dernier très surpris est tout heureux de recevoir les billets. En plein clash, la scène a inspiré Booba et a décidé de parodier le concours du mari de DemDem pour le ridiculiser. Dans une vidéo postée sur son nouveau compte Instagram, le DUC apparait devant un aéroport en train de se filmer et d’imiter son rival, « Moi je suis tout seul euuuh tu veux 5000 euros ? Une question : c’est qui ton chanteur préféré ?« déclare-t-il mort de rire.

La parodie de Booba a fait le buzz sur Twitter car le rappeur français exilé à Miami arbore le maillot du joueur du Servette FC, Chris Bedia. Le CM du club Suisse a profité de l’occasion pour relayer la séquence avec le message, « Lundi 18 juillet 2022 : Nous sommes partagés par @433, @FIFAcom et @booba porte le maillot du Servette FC. C’est ça ce qu’on appelle le multivers ? » avant d’ajouter « On nous dit à l’oreillette que c’est la maillot de notre attaquant Chris Bedia. Tu confirmes @9k_gold ? » alors que Gims n’a fait commentaire et n’a pas encore présenté le second gagnant de son concours.

👂On nous dit à l’oreillette que c’est la maillot de notre attaquant Chris Bedia. Tu confirmes @9k_gold ?😉 https://t.co/ZTDqrGLG9j — Servette FC (@ServetteFC) July 18, 2022