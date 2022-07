Medellín : 1,5 tonne de marijuana partie en fumée, les habitants évacués

Mardi dernier, dans la banlieue de Medellín en Colombie des habitants ont été évacués suite à l’appariation d’un énorme nuage de fumée à l’odeur de marijuana dans la ville de Bello. C’est le journal britannique Daily Mail qui vient de rapporter cette étonnante nouvelle survenue suite à la saisie par la police locale de plus d’une tonne de drogue partie en fumée.

1,5 tonne de cannabis brûlé par la police

C’est dans la cité du célèbre baron de la drogue Pablo Escobar que ce surprenant fait divers a eu lieu. Lors d’une opération, les forces de l’ordre ont saisi 1,5 tonne de marijuana et ont décidé deux semaines plus tard de brûler le tout. La police a donc mis le feu à la drogue en compagnie de l’armée et des pompiers pour encadrer la manœuvre mais sans prêter une attention particulière au sens du vent ce qui a dirigé le nuage de fumée vers la cité de Bello.

Un gigantesque nuage de cannabis a ensuite envahi la ville et la population a dû quitté les lieux en panique suite à l’apparition de ce phénomène craignant un incident à proximité provenant d’un immeuble. « Nous avons senti une horrible odeur de marijuana » a expliqué à la télévision un habitant de Bello après l’évacuation alors que la police n’a pas pu contrôler la fumée de l’incinération de cette saisie de drogue car le vent s’est levé pendant la procédure. Heureusement l’incident n’a fait aucun blessé, simplement une grosse frayeur à la population locale.