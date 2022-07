Fababy en clash avec La Fouine ? Il fait une mise au point

Fababy se confie sincèrement sur ses rapports avec La Fouine !

Après une période de pause musicale suite à la parution de son album « Ange et démon » en 2016, Fababy a fait son retour le 24 juin dernier avec un nouvel opus baptisé « Éléphant d’or ». Le rappeur ayant grandi à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis a pu compter sur le soutien de La Fouine pour ce projet même s’ils n’ont pas collaborer ensemble depuis plusieurs années. L’ancien membre de la Team BS vient de s’exprimer sur sa relation avec Laouni en expliquant pourquoi ils ne sont plus aussi proches que par le passé.

L’album « Éléphant d’or » de Fababy est une invitation au voyage entre des sonorités urbaines et africaines, durant laquelle l’artiste partage avec l’auditeur : ses valeurs, ses désirs, sa liberté, ses engagements… un pont entre les cultures, entre la France et la Côte d’Ivoire. Cet album de 15 titres comporte plusieurs featurings avec Vegedreamn Josey, Mc One, Hiro, Jok’Air, Junior Bvndo, Jessica Air, Still Fresh, Spri Noir, Ben J, H-Magnum, Ariel Sheney et Sbvb.

Fababy est connu pour son écriture, ses punchlines et des tubes comme « Love d’un voyou » feat Aya Nakamura, « Physio » feat Keblack et Naza, « Ma petite », « Oublie Ton Ex » ft. Djany, « Maintenant » ainsi que pour sa participation au groupe la Team BS avec Sindy, Sultan et La Fouine. Dans une récente vidéo, il a tenu à faire une mise au point sur ses liens actuels avec Laouni avec qui il a démenti être en conflit.

« Avec La Fouine c’est comment ? Bah avec la Fouine y’a rien. Il n’y a aucun problème. J’ai signé chez la Fouine en 2012. J’ai sorti La symphonie des chargeurs. 2013 j’ai signé chez Universal et Barclay. Quand vous m’avez vu sortir des projets avec la Fouine en 2014, 2015, 2017 j’étais déjà plus sous son label. C’est juste que j’ai signé ailleurs et je ne trouvais pas nécessaire de le préciser« décrit tout d’abord Fababy. « Pour l’album Éléphant d’or, il a partagé énormément de clips. On nous voit plus ensemble parce qu’on a des emplois du temps et des positions qui sont géographiquement compliquées » poursuit-il dans la suite la vidéo.