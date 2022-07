Fresh La Peufra réagit à son sosie qui trompe les fans en faisant des showcases

Fresh La Peufra c’est le phénomène rap du moment depuis sa victoire dans le concours la Nouvelle école, le rappeur Belge fait sensation et a atteint une tel notoriété en quelques semaines qu’il a déjà un sosie qui s’amuse à prendre sa place pour assurer des showcases.

Le sosie de Fresh La Peufra joue le jeu à fond et ça marche

Toujours dans le Top 3 des morceaux les plus écoutés en France cette semaine et avec plus de 12 millions de visionnages pour le clip sur YouTube, la popularité de Fresh La Peufra continue de grandir depuis son triomphe dans la version française de Rythm + Flow en empochant au passage la somme de 100 000 euros afin de lancer sa carrière. « En vrai, quand j’ai gagné les 100 000 euros, la seule chose à laquelle j’ai pensé c’est de continuer ma route. Gagner ça fait partie de ma stratégie, je me suis dit « voila je vais gagner les 100 000 balles, je vais construire ce que j’ai commencé à faire » avait-il ensuite déclaré à ce sujet dans une interview.

Un individu ressemblant à Fresh La Peufra a eu l’idée de profiter du buzz du rappeur Belge en trompant les fans. En effet ce sosie s’est amusé à se produire sur scène dans des faux showcases enchainant les concerts en réussissant à se faire passer pour le vainqueur de la Nouvelle école comme le démontre une vidéo diffusée dans une boîte de nuit en Espagne pendant ses vacances et le public ne s’est visiblement pas rendu compte de l’imposture.

« Bonjour, du coup le mec qui se fait passer pour moi en boîte, il prend combien pour le show ? Juste pour que je m’adapte » a ensuite réagi le vrai Fresh La Peufra sur Twitter pour rire de cette situation assez insolie.

Un « sosie » de Fresh La Peufra s’est fait passer pour lui et a fait un showcase en Espagne 😭 pic.twitter.com/cKrz5AzXAd — RAPLUME (@raplume) July 20, 2022