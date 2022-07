Après s’être exprimée sur le démarrage décevant de son dernier single « Re », Wejdene fait face à des critiques sur la réalisation du clip de ce morceau dont les internautes se sont étonnés d’une certaine ressemblance avec le clip du titre « Bobo » d’Aya Nakamura mis en ligne au mois de mai 2021.

Vendredi dernier Wejdene a fait son retour avec la sortie d’une nouvelle chanson ainsi que de son clip sauf que le lancement de ce single n’a pas eu le succès escompté. Le auditeurs n’ont pour le moment pas vraiment accroché à « Re » avec seulement 80 000 streams sur Spotify en une semaine d’exploitation et la vidéo vient d’atteindre difficilement le million de vues sur Youtube. Des chiffres honorables mais loin des standards habituelles de la jeune chanteuse de 18 ans qui s’est confiée sur ce score en affirmant ne pas baisser les bras car une carrière est faite de haut et de bas.

« C’est le jeu, je pense que toute carrière d’artiste à un moment fait crescendo, decrescendo… Mais rien n’est perdu pour personne », s’était-elle exprimée sur Instagram en réponse à un fan à ce sujet. Suite à la publication de son dernier clip réalisé en Guadeloupe, Wejdene s’est aussi retrouvée sous les critiques de certains internautes qui ont identifié certaines similitudes étonnantes avec le clip « Bobo » d’Aya Nakamura sorti l’année passée réalisé par Vladimir Boudnikoff et filmé au Cap-Vert qui cumule plus de 50 millions de visionnages sur Youtube.

« Wejdene elle a vu le clip bobo d’aya, elle a dit ok je vais TOUT copier mdrrrr », « Copier-coller du clip d’Aya Nakamura », « Elle n’est même pas un peu créative », « Re de Wejdene je vois que du Aya, les manières, la façon de danser, les tenus, les perruques ptdr » ou encore « J’ai rien contre Wejdene mais y’a 0 différence entre son clip et « bobo » d’Aya » peut-on lire dans les commentaires des internautes sur Twitter.

Je l’avais dit en 2021 depuis j’ai découvert d’autres enfants d’Aya, Minisia et Maïssa. Et la nouvelle DA de Wejdene c’est encore plus flagrant que c’est inspiré de Copines et Bobo d’Aya Nakamura 🚶🏿‍♂️🏃🏿‍♂️ https://t.co/R0AsgKHEUs pic.twitter.com/8Gux8UOug6

— JELANI GINGER HAIR ERA 🇨🇲🇨🇲🇨🇲 (@Jelanidu237) July 14, 2022