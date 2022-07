Dadju, sa fin est proche !

Au mois de mai dernier Dadju avait déjà évoqué la possibilité de tout arrêter à l’occasion de la sortie du film Ima et de son dernier album Cullinan, l’ancien membre du groupe The Shin Sekai vient de s’exprimer pour donner quelques précisions sur son avenir en confiant vouloir passer plus de temps en compagnie de sa famille.

Dadju déjà prêt à tout stopper !

« Un album, un film, un parc des prince et 2 tournées en un an? Dadju ça veut dire quoi? tu nous lâche pas après? » avait questionné un fan à Dajdu il y a quelques temps sur Instagram. « J’vais disparaître d’un coup » avait révélé le frère de Gims au regret de son public en pleine la promotion de l’album Cullinan paru le 13 mai 2022. Des propos qu’il vient de confirmer dans une nouvelle déclaration.

Suivi par des milliers d’internautes sur Snapchat, Dadju affiche quotidiennement des images de sa vie privée et ses sentiments du moment. Le chanteur originaire de Bobigny, en Seine-Saint-Denis père de trois enfants vient de parler de la suite de sa carrière dans une récente publication tout en s’exprimant sur son rapport à l’argent. Il a expliqué, « C’est avec ces réflexions là que je me dis que je m’approche de la fin en fait. Doucement faut que je lève le pied sur certaines choses pour me concentrer et organiser mon temps pour mes enfants. ». Une déclaration confirmant qu’il pense visiblement à tout arrêter prématurément malgré son succès auprès des auditeurs.