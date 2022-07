La confidence compromettante de l’ex à Kaaris au sujet de Maes !

Les dernières déclarations de Linda au sujet des propos de Kaaris sur Maes risquent de faire parler ! L’ancienne compagne de Riksa et mère de sa fille n’a aucun répit et poursuit ses investigations contre le rappeur avec encore des révélations sur leur vie commune lorsqu’ils étaient encore en couple en publiant des conversations privées entre eux de l’époque.

En plein scandale suite aux accusations de son ex, Kaaris a décidé de porter plainte pour diffamation mais en attendant une décision de justice la maman de la petite Brooklyn ne lâche rien. En effet elle poste chaque semaine sur les réseaux des gros dossiers en confiant notamment il y a quelques jours que son ancien compagnon était violent avec elle alors qu’il l’a également trompé avec sa compagne actuelle. Nouveau coup dur pour Riska, Linda vient de poster des captures d’écran d’une discussion WhatsApp au sujet des rappeurs de Sevran et Maes du temps où ils étaient encore ensemble.

Linda divulgue une conversation privée avec Riska exprimant son inquiétude

« Je n’y penserai pas si ça se déroulait pas comme ça » commence à déclarer Kaaris dans cet échange daté du mois de janvier 2020. « Y a rien qui se déroule. Maes n’a strictement rien à voir dans ta vie. Juste il habite vers là où tu habitais » répond Linda. « Les clashs, Orly, les ventes qui descendent, Maes a Sevran qui passe devant moi, ils ont tout réussi (…) C’est comme si le ciel était avec eux (…) Je suis fini Linda. » poursuit l’auteur de Zoo. « Si Maes fait un gros score, ils ont réussi leur coup à Sevran. Ils m’auront fini tata. C’est dur pour moi, la musique j’ai beaucoup d’épreuves » précise-t-il.

« Mais bébé comment tu peux comparer un mec qui arrive, qui est jeune, qui sort son vrai premier projet et toi qui a tout fait depuis 13 piges. C’est normal qu’il essaye de faire monter d’autre gars de Sevran pour te toucher. Il faut même pas que tu calcules bébé. C’est le but de t’atteindre comme toujours » réplique l’ex compagne de Riska dans cette discussion sur l’ascension de Maes et de la fameuse bagarre à Orly avec Booba en 2018 pour tenter de le réconforter. Des screens que l’ancien membre du groupe Lunatic n’a pas manqué de partager dans une story sur son compte Instagram.