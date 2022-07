Ninho entre dans l’histoire avec 2 nouveaux records historiques

Encore une performance incroyable de la part de Ninho

Ninho au sommet du rap français ! Le jeune rappeur de 26 ans continue son ascension en décrochant deux nouveaux records historiques dans la musique française. L’auteur de Jefe recordman du nombre de certifications en France vient encore de réaliser un exploit et plus rien ne semble pouvoir l’arrêter dans son ascension.

Depuis 2016, N.I enchaine les succès avec ses trois mixtapes « M.I.L.S » (acronyme de Maintenant ils le savent) ainsi que ses trois albums « Comme Prévu« , « Destin » et « Jefe » sorti le 3 décembre 2021. C’est grâce aux plateformes de streaming que Ninho est devenu de plus en plus populaire comme le témoigne le gros score de son dernier opus en date ayant cumulé 56 118 équivalent-ventes pour sa première semaine d’exploitation.

Recordman du nombre de singles d’or, de platine et de diamant en France, Ninho vient à nouveau de marquer un peu plus l’histoire du rap français en s’offrant deux records. Le titre « Tout va bien » en featuring avec Alonzo et Naps vient d’être certifié single de diamant tout comme le morceau « Mayday » avec SCH ce qui permet à N.I d’atteindre le seuil des 35 singles de diamant en carrière. William Nzobazola de son vrai nom devient à cette occasion le premier artiste français tout genre confondu à atteindre ce palier, il est également le plus jeune rappeur français à atteindre le cap des 2,6 Millions d’albums vendus en France.

Les fans de Ninho pourront le retrouver sur scène à partir du mois septembre dans le cadre du « Jefe Tour » avec des dates de concerts dans toute la France à Strasbourg, Amiens, Dijon, Nantes, Orléans, Amnéville, Rouen, Rennes, Bordeaux et à Paris La Défense Arena.