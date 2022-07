6ix9ine offre 40 000 dollars aux plus démunies en Équateur

Le très beau geste de 6ix9ine !

Au mois d’avril dernier 6ix9ine avait déjà fait preuve d’une grande générosité en se filmant en train d’offrir un million de pesos à une famille démunie (environ 50 000 dollars), le rappeur américain a récidivé. Tekashi 69 vient encore d’aider les plus pauvres en distribuant de l’argent en Équateur.

Après s’être pourtant déclaré officiellement ruiné face à la justice pour éviter de dédommager ses anciennes victimes en début d’année, 6ix9ine affiche fréquemment sa fortune sur les réseaux même s’il a récemment confié se mettre en scène avec des faux billets dans ses vidéos. Quoiqu’il en soit l’interprète de Gooba poursuit ses gestes d’entraide en faisant preuve de générosité, il n’hésite pas à donner de l’argent aux personnes dans le besoin comme le prouve une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux cette semaine en espérant pour eux qu’il s’agit là bien de vrais billets.

De voyage en Amérique du Sud pour une course automobile, le sulfureux rappeur aux cheveux colorés a distribué 40 000 dollars aux familles démunis tout en passant quelques moments avec des enfants pour échanger avec eux et donner quelques billets. « Vous vous souvenez quand je vous disais hier que j’allais offrir 50 000 dollars à quelqu’un au hasard ? Et bien, aujourd’hui, j’ai un million de pesos, soit l’équivalent de 50 000 dollars… Je suis en route vers l’aéroport, je quitte Mexico. J’ai fait un arrêt là-bas, c’est comme cela que les gens vivent à Mexico, dans ces conditions. Je vais donner 1 million à cette famille » avait-il expliqué il y a quelques mois en offrant 50 000 dollars à une famille dans le besoin au Mexique.