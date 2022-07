Fresh La Peufra fait passer un message à Ninho après son 1er single d’or

Fresh La Peufra affole les compteurs depuis sa victoire dans le concours Nouvelle École avec son titre Chop et vient tout juste d’obtenir le premier single d’or de sa carrière en profitant de l’occasion pour afficher son bonheur tout en adressant un message à Ninho, le recordman des certifications en France.

Alors que Ninho est encore entré un peu plus dans l’histoire du rap français avec deux nouveaux records historiques cette semaine avec un total de 35 singles de diamant puis en devenant le plus jeune rappeur français à atteindre le seuil des 2,6 millions d’albums vendus, Fresh La Peufra vient de lui faire passer un message sur les réseaux après avoir obtenu sa toute première certification pour son dernier single.

Fresh La Peufra savoure avec une pensée pour Ninho !

« En vrai, quand j’ai gagné les 100 000 euros, la seule chose à laquelle j’ai pensé c’est de continuer ma route. Gagner ça fait partie de ma stratégie, je me suis dit « voila je vais gagner les 100 000 balles, je vais construire ce que j’ai commencé à faire » » avait confié Fresh suite à son triomphe face à SCH, Shay et Niska dans le télé crochet de Netflix pour découvrir la nouvelle star du rap francophone. Un choix payant car depuis le gagnant de Nouvelle École cartonne sur les plateformes avec le morceau Chop. Sur Spotify la chanson n’a pas quitté depuis sa sortie le Top 3 des Singles les plus écoutés en France avec plus de 19 millions de streams et sur Youtube le clip totalise 15 millions de visionnages en trois semaines d’exploitation.

« Big respect l’équipe ! « Chop » mon premier fils extrait de mon EP « Bientôt à l’abri » est certifié roro en 3 semaines, ouvrez une bouteille en son honneur, je vous rejoins après.. #PasEncoreLheureDeFêter » vient de commenter Fresh La Peufra sur son compte Instagram pour annoncer la certification de single d’or pour Chop avant de s’adresser directement à Ninho dans une vidéo. En effet le rappeur Belge s’est filmé en train de manger un burger dans sa voiture avec le titre « Roro » de N.I. en fond sonore tout en ajoutant la légende, « @ninhosdt jure c’est ça qu’on ressent la première fois ? » en référence aux nombreuses certifications du Jefe.