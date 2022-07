PNL : Le producteur Nk.F confesse qu’ils ne s’appréciaient pas avec N.O.S

La plupart des producteurs qui travaillent avec PNL sont très discrets tout comme le groupe Parisien mais dans une récente interview, le producteur Nk.F s’est confié sur sa collaboration passée avec le duo Ademo et N.O.S. C’est dans une entrevue pour l’émission « Ce soir ou jamais » sur Radio Canada qu’il a livré quelques anecdotes sur la façon de fonctionner des deux frères des Tarterêts.

N.O.S est fort, mais on ne s’aime pas

L’ingénieur du son Nk.F a connu des débuts compliqués avec Ademo et N.O.S. « Ce sont des amis, mais on est aussi très, très liés sur le plan artistique, parce que leur travail et le mien ont fusionné. Quand je suis en studio, ils me demandent toujours d’aller au-delà de mes limites » avait-il déjà décrit sur son lien avec PNL dans une ancienne interview pour La Presse. « « Fais tout ce que tu n’as pas essayé, fais tout ce que les autres ne veulent pas faire, propose-nous. » On n’a jamais été à l’opposé dans notre vision artistique. Sur le plan de la technicité, de l’émotion que je peux mettre, des idées folles, c’est le projet le plus open et ça tombe bien, c’est celui qui marche le mieux. Au bout du compte, le résultat est bien, mais on en sort traumatisés. C’est très, très, très dur. On est usés physiquement, mentalement. Après la sortie de chaque album, on ne voulait plus écouter un seul morceau. On était dégoûtés » avait confessé le producteur sur sa connexion avec le duo lors de cet entretien.

Dans une nouvelle interview, Nk.F a avoué qu’au début, ils ne s’aimaient pas avec Ademo et N.O.S notamment avec ce dernier. « Le premier avec qui j’ai collaboré c’était N.O.S. On enregistre le truc, il est fort, mais on ne s’aime pas. Il me dit : « T’es fort, je vais prendre ton numéro », mais c’était vraiment très froid » a expliqué l’ingénieur du son. Malgré de mauvais départ leur collaboration a été une vraie réussite.