Riyad Mahrez valide le nouveau single de Rohff qui réagit

Bel échange entre Riyad Mahrez et Rohff !

Plusieurs mois après la sortie de son dernier album baptisé « Grand Monsieur« , cette semaine Rohff a fait son retour en musique avec un nouveau morceau intitulé « Lifestyle » produit par CDUH. Le rappeur du 94 vient d’obtenir le soutien de Riyad Mahrez pour en assurer la promotion.

En attendant de dévoiler le clip de « Lifestyle », Rohff vient de présenter une vidéo lyrics de la chanson sur sa chaine Youtube. Un titre dans lequel Housni a placé une dédicace à Maes avec qu’il avait eu des échanges respectueux sur Instagram ces dernières semaines. « Ga-garé sur l’parking, wesh, ça fait fumer la hess. Travaux dans la ville, j’reconnais même plus le tieks. Salam à tes grands, chérie, ta sœur et tes nièces. Ton neveu marque en U13 mais ses notes sont mauvaises. Toi, tu manques d’amour, ta gova manque de vitesse. Tu rêves de gros sous, dans l’tramway ou l’b.u.s. Pour ceux qui bougent, demande à Maes. Jamais prendre ma sagesse pour d’la faiblesse » chante l’artiste du 94 dans le premier couplet pour rendre hommage au rappeur Sevranais. Ce morceau a également plu à Riyad Mahrez qui s’est affiché en train de s’ambiancer sur ce single.

En effet sur les réseaux l’attaquant de Manchester City s’est filmé dans sa voiture avec « Lifestyle » en fond sonore. Rohff a apprécié la séquence et vient de partager la vidéo sur son compte Instagram pour remercier la star du football algérien, Riyad Mahrez de son soutien. « Force à @riyadmahrez26.7 et son fameux #smilealaNgolo ça se voit t’as golri fort t’as coupé. #Lifestyle écoute cette bombe, le clip arrive les vrais ! » commente Housni dans la publication tout en annonçant la sortie à venir du clip de son nouveau titre. « Les vrais DZ tournent avec life style guette Mahrez et son fameux smilealaNgolo force au patron de Manchester City » a-t-il ajouté sur Twitter.