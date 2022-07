Shay : une photo de la rappeuse fait le buzz pour une improbable raison

On vous explique pourquoi la nouvelle photo de Shay enflamme la toile !

Depuis la sortie de son single « DA » ainsi que de son clip (2,8 millions de vues sur Youtube), Shay n’a pas communiqué d’informations sur ses projets à venir, ni sur la parution d’un nouvel album dans les mois à venir mais a tout de même fait l’actualité avec sa participation remarquée dans le jury de l’émission Nouvelle école sur Netflix avant de faire le buzz sur Twitter cette semaine.

Dans le télé crochet de Netflix pour trouver la nouvelle star du rap francophone, Shay a réussi à repérer le rappeur Belge, Fresh La Peufra vainqueur du concours même si les prises de positions de la rappeuse dans l’émission ont souvent suscité des nombreuses critiques sur Twitter. L’ancien artiste du 92i a retrouvé Niska dans cette émission avec qui elle est revenu sur la fameuse phrase extraite du single Lundi, « J’avais le barreau atroce pendant le clip avec Shay » à l’occasion d’une interview avec le média Raplume.

Le crossover improbable

« Je souris et tout mais toi t’as dit des dingueries. Moi je vais me faire allumer là. Tu rigoles : « Ah ouais ‘Liquide’ avec Shay ». T’as oublié ou quoi ? T’as entendu ce que t’as dit dans ton dernier album ? » avait-elle balancé à l’interprète de Réseaux. « Bon je crois qu’on va tout arrêter là. Elle veut régler ses comptes là tout de suite. On est ensemble toute la journée, c’est là » avait répondu Niska mort de rire avant que Shay ne conclue, « Non mais c’est pas ça. Me regarde pas comme ça quand tu dis ça. Tu dis Liquide, fin. C’est tout. T’en as déjà assez fait. ». Il y a quelques jours c’est pour une toute autre raison que la rappeuse Belge a fait parler d’elle.

En effet, Shay s’est retrouvée en top tendances sur le réseau social à l’oiseau bleu suite à la publication d’ARENA un site internet sur l’actualité MMA d’une photo d’elle en compagnie du combattant Youssef Boughanem avec la légende « Le crossover improbable: Shay x Youssef Boughanem » tout en ajoutant un émoji « pêche » à côté du nom l’ex-membre du 92i. « L’emoji à côté du blaze me fume, t’aurais pu trouver un autre mdrrr », « T’aurais pu mettre un micro à côté de Shay quand même, c’est quoi ça », « Wsh respectez Shay la Garce un peu, c’est quoi cet emoji » peut-on lire dans les commentaires amusés des internautes par cette publication avant que le community manager n’ajoute avec humour, « Shay va nous coller un procès au cul a cause d’un de nos CM je suis mort ».

Le crossover improbable: Shay 🍑 x Youssef Boughanem 🥊 pic.twitter.com/1NIxL3EgXa — ARENA (@MMArena_) July 26, 2022