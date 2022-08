Maes prend parti dans la rivalité entre Booba et Rohff

Maes n’a qu’un seul gang !

Maes a choisi son camp dans le clash opposant Booba et Rohff ! Après s’être réconcilié avec B2O suite à leur conflit sur les droits d’auteur du titre « Pablo », le rappeur Sevranais a réaffirmé son soutien en vers l’artiste du 92i même s’il a apporté sa force à Housni ces dernières semaines sur les réseaux sociaux suite à la sortie de son dernier single « Lifestyle » ce qui avait lancé la rumeur d’une possible collaboration à venir entre eux.

Entre Housni et le DUC, Maes a visiblement fait son choix et vient de le faire savoir ce qui n’a pas manqué de faire le bonheur du Boss du Rap Game. L’artiste du 94 vient de présenter « Lifestyle » un inédit produit par Blastar dont le clip sera disponible très prochainement et sur lequel il a placé une petite dédicace à l’auteur de Madrina avec, « Pour ceux, qui bougent demande à Maes, jamais prendre ma sagesse pour de la faiblesse ». Une référence à la récente vidéo de ce dernier en train de faire son entrée à l’occasion d’un showcase sur le classique « Pour ceux » de la Mafia K’1 Fry avec le couplet de Rohff.

Le Sevranais met fin aux rumeurs d’un feat avec Housni !

Maes n’a jamais caché l’influence dans son travail de la musique de Rohff en partageant même à plusieurs reprises des extraits de ses classiques qui ont marqué le début des années 2000 ou encore en ayant des échanges sur les réseaux pour témoigner d’un respect mutuel entre eux. Suite à la dernière dédicace d’Housni dans Lifestyle, le Sevranais n’avait pas réagi au contraire de Booba qui a relancé leur clash tout en relayant un message de son compère avec la vidéo de leur morceau Pablo et la légende « Je n’ai qu’un seul gang« et sur laquelle il a mentionné son profil.

Une façon de rappeler à Rohff que Maes reste fidèle à Booba d’après ce dernier qui a posté une copie d’écran de la publication et a commenté, « Rohff refoulé par Maes comme Macron par le président du Bénin » en ajoutant un émoji goutte de sang. Housni a ensuite répondu en postant une vidéo expliquant pourquoi il a cité le nom de l’auteur de « Réelle vie » dans son morceau avec la légende « Pour ceux qui ont pas compris pourquoi j’ai cité Maes » en réfutant l’hypothèse d’une demande de featuring.