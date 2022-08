Jul passe un message aux fans après avoir franchi les 6 millions de ventes

Jul est le plus gros vendeur du rap français et continue de cartonner comme le prouve encore une fois les chiffres hallucinants de ses ventes d’albums. Avec seulement huit ans de carrière à son actif le rappeur Marseillais affole les compteurs ce qui lui a permis de franchir un nouveau cap dans l’histoire du rap français en totalisant plus de 6 millions d’albums écoulés depuis ses débuts.

Le 3 juin 2022 sous son label D’or et de platine, Jul a présenté son dix-septième album baptisé « Extraterrestre » en référence au surnom que ses fans et ses proches lui ont attribué. Comme avec ses précédents projets cet opus a explosé le score des ventes. L’album entièrement clippé est certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes porté par les singles « Ca tourne dans ma tête » (11 millions de streams), « J’ai tout su » (17 millions d’écoutes) et « Superstar » (17 millions d’écoutes).

Inarrêtable, Jul est vraiment un extraterrestre

Après la sortie de cet opus, Jul a ajouté à la tracklist un titre enregistré en partie lors de son concert événement au stade Vélodrome « morceau 4 juin 2022 » avant de dévoiler une réédition nommé « Extraterrestre (Édition Vélodrome) » avec trois inédits. Avec ce projet, le J a réussi à écouler cette année plus de 500 000 albums ce qui vient de lui permettre de dépasser les 6 millions d’albums vendus en seulement 8 ans.

A cette occasion, Jul a adressé un message à son public pour le remercier, « Grâce à vous ! la vérité c’est grave merci 👽 j’ai la tête dans les étoiles et j’essaie de toujours garder les pieds sur terre … je vous aime fort » a-t-il commenté sur les réseaux alors qu’il a récemment annoncé vouloir dévoiler des nouveaux morceaux cet été. « Des rafales arrivent sur YouTube !! Je vais vous mettre bien cet été » a assuré l’artiste de la cité Phocéenne il y a quelques jours.