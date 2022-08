Kaaris aurait prémédité la rixe d’Orly, Booba lâche une preuve compromettante

La vérité sur l’origine de la bagarre entre Kaaris et Booba !

Depuis le 1er aout 2018 avec la tristement célèbre altercation entre l’équipe de Kaaris et de Booba à l’aéroport d’Orly, l’interprète de Boulbi a pris l’habitude de fêter chaque année l’anniversaire de cette rixe qui avait fait à l’époque la Une des médias pendant plusieurs jours. Cette année Kopp n’a pas dérogé à la règle un dévoilant un audio inédit de Riska pour démontrer que son rival voulait préparer un guet-apens.

« Et voici après 4 ans la vérité sur ORLY! @KaarisOfficiel1 nous avait tendu un guet-apens mais malheureusement pour lui son “équipe” censée s’occuper de nous est arrivée avec du retard ( ça sort de sa propre bouche de vieille ) du coup on les a massacré. @maesofficiel » a affirmé Booba après avoir réactivé son compte Twitter en publiant une vidéo de sa bagarre à Orly avec Kaaris ainsi que d’un fichier audio dans lequel ce dernier s’exprime sur leur conflit suite l’embrouille entre Maes et Gims survenu fin 2019 en déclarant avoir tendu un piège à B2O mais que son équipe est arrivée après le début de l’altercation.

Le clash Maes et Gims refait surface !

Le DUC tente de démontrer que Riska aurait prémédité cette fameuse échauffourée. Dans ce vocal dont les circonstances sont un peu floues, Kaaris parle des tensions à Sevran avec des membres de son entourage, « Vous avez laissé trainer cette histoire. Nous depuis le début on l’aurait réglée. Nous on est venus à Orly deux secondes en retard, sinon on aurait tout raflé. » décrit-il.

L’auteur d’Or noir parle ensuite du clash entre Maes et Gims qui avait éclaté au mois de décembre 2019 lorsque dans une émission télévisée le présentateur confond le nom du Sevranais avec Maëlle avant de questionner le membre de la Sexion D’Assaut pour savoir s’il apprécie le travail du compère de Booba. Meugui avait répondu non en hochant la tête avant de déclarer « Le Dj doit être très bon » à l’annonce de la présence de son Dj sur le plateau.

Cette séquence avait agacé Maes qui s’en était ensuite pris à Gims en citant notamment sa femme, « bisou sur la bouche de DemDem ». L’audio mis en ligne par B2O confirme les rumeurs sur les tensions à Sevran entre des clans de la ville et apporte un nouvel élément sur l’incident d’Orly que Kaaris ne devrait pas manquer de commenter pour donner sa version des faits afin de s’expliquer s’il avait prémédité ou non cette bagarre .