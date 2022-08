Maes clash sévèrement Kaaris, « T’es pas un grand de chez moi »

La tension monte entre les deux rappeurs de Sevran !

Maes vient de se retrouver bien malgré lui impliqué dans le clash entre Kaaris et Booba suite à la publication de ce dernier d’un vocal de Riska s’exprimant suite à l’échauffourée d’Orly en 2018 et de l’embrouille de l’interprète de Madrina avec Gims ainsi que sur les tensions à Sevran, la ville d’où ils sont tous les deux originaires. Walid Georgey de son vrai nom n’a pas apprécié les propos de l’auteur de Zoo et vient de le faire savoir virulemment.

Après s’être retrouvé au milieu du conflit entre Booba et Rohff suite à une dédicace de ce dernier cité dans son dernier single Lifestyle et la rumeur d’un possible featuring, Maes vient encore d’être mêlé à un autre clash du DUC, celui avec Kaaris. Il y a quelques jours une capture d’écran d’une conversation privée de Riska avec son ex-compagne a été dévoilée dans laquelle il fait part de son inquiétude du succès grandissant de l’auteur des mixtapes « Réelle vie » à Sevran qui serait passé devant lui dans sa ville. « Les clashs, Orly, les ventes qui descendent, Maes a Sevran qui passe devant moi, ils ont tout réussi (…) C’est comme si le ciel était avec eux (…) Je suis fini Linda. » déclare-t-il dans cet échange. B2O vient encore de présenter des nouveaux éléments sur cette affaire qui fait beaucoup de bruit.

Maes insulte violemment Kaaris !

En effet le DUC vient de mettre en ligne un fichier audio pour révéler les raisons de la rixe d’Orly dans lequel Kaaris également parle de Maes et des rivalités à Sevran. « Je te le répète, tu n’es pas un grand de chez moi. Tu n’es même pas le grand de chez toi, il y a quelqu’un d’autre qui dort dans ton lit grande salo*e que tu es. Tu ne peux menacer que Marion fils de pu*ain de ta mère « a réagi ce dernier cité dans une story très énervé par ces révélations avant d’ajouter « J’espère être préservé d’un rappeur à la mère de mes enfants. » puis de conclure « Restons concentré sur la musique, la vie continue ».

Actuellement en plein scandale face aux accusations de son ex-compagne, Kaaris agite les réseaux sociaux ces derniers mois mais n’a pas faire de commentaire sur les attaques de Booba et Maes qui eux ne sont par prêts de lâcher en ressortant d’anciens dossiers.