Booba et Rohff se chauffent pour leur combat, « Tellement envie de lui déboîter sa mâchoire »

Rohff et Booba déterminés à en découdre sur le ring !

C’est le nouveau feuilleton de l’été dans le rap, l’organisation d’un combat entre Booba et Rohff se précise et semble se concrétiser. C’est l’escalade depuis quelques jours entre les deux légendes du rap français sur Twitter et le ton continue de monter à tel point qu’un affrontement physique entre eux est devenu d’actualité. Housni est même prêt à payer un billet d’avion à B2O pour qu’il vienne à Paris.

Booba vient de répondre aux dernières provocations de Rohff qui s’était moqué de sa récente vidéo au sujet de leur combat. « On s’en fou dû face à face @MagaliBerdah contre @MagElieChmeta à @TPMP on veut Roh2f contre Erk Elie !!! J’veux pas d’argent je manque de rien hamdulilah je vis fooort !!! toi t’es parterre je veux te marbrer gratuitement » a lancé Housni pour interpeller le DUC qui a répliqué, « propose une date et ferme là! C’est moi qui ai proposé le combat et tu veux faire genre je refuse?! T fou! c’est moi qui t’ai défié. T’as refusé au début!!! Tu tiens pas 3 rounds. J’vais venger les femmes battues et notre vendeur de 18 ans que vous avez massacré à 10. ».

Housni veulent vraiment en finir avec B2O et l’attend à Paris !

L’échange s’est poursuivi sur le réseau social, « t’es dangereux pour la société fréro, j’devrai même pas te calculer en vrai t’es juste un blogueur désespéré. Mais j’aime quand tu blog t’es tellement gênant c’est magique » a lâché Kopp avant que le rappeur du 94 ne propose de lui payer le trajet en avion jusqu’à Paris en affichant une capture d’écran d’un réservation pour un vol et ne lui demande d’arrêt son cinéma. « Vas y paye tu m’envoies la confirmation? Mais c’est où la bagarre. Parking? Hall de gare? Housny productions. Boxe thaï? Mais t’as dis tu payais pour mes enfants aussi. Ça fait 3 billets en première. Va falloir que t’appel Cetelem. J’attend… Prends moi un hublot » a réagi B2O avant de continuer la conversation, « Petit filou vient on fait lundi!!! Ou c’est pas dans ton budget? Mardi j’ai studio avec Nekfeu j’peux pas j’avais pas checké mon agent vient de m’appeler, espèce de clochard envoi les 3 billets j’te pète ton chico ».

« Tellement envie de lui déboîter sa mâchoire carré que j’accepte les caméras l’argent sera pour une association de mon choix tu me défies envoi ton contrat Go pour le noble art puisque t’as l’air chaud en boxe Anglaise. Dépêche toi pédale me fais pas perdre mon temps.KO 1er rnd » a déclaré Rohff pour affirmer son envie de se battre. « T’es bien arrogant pour un type qui met des polos à 20 euros. En 2 semaines t’as tout sorti. oui/non/pasd’argent/j’vienstoutseul/pasd’arbitre/association/vienstoutd’suitej’tepayelebillet…. Soigne toi fréro. Bonne continuation » a conclu Booba en s’amusant du look de son rival qui porte un polo à 20 euros sans confirmer s’il accepte ou non le combat.

