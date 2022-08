Niska réagit de la meilleure des façons à ceux qui disent que son rap était mieux avant

La réponse de Niska aux critiques est magique !

Toujours aussi actif sur son compte Twitter depuis sa participation à l’émission Nouvelle école sur Netflix, Niska vient de remettre en place un internaute sur le réseau social à l’oiseau bleu suite à un tweet lui reprochant son évolution musicale de ces dernières années par rapport à son style au début de sa carrière.

Niska s’est fait remarquer au mois de juin dernier avec sa présence dans le jury de la Nouvelle école, un télé-crochet pour faire découvrir au public des nouveaux talents du rap francophone et c’est le Belge Fresh la Peufra qui a remporté le concours en empochant les 100 000 euros pour le vainqueur. Les spectateurs ont d’ailleurs été interpellés par une certaine ressemblance dans le style musical du rappeur originaire du 91 et l’artiste Belge en ressortant une archive d’un ancien clip de ce dernier à l’époque de la tendance trap intitulé « LG C’EST DALLAS » paru en 2015.

Niska avait relayé une séquence du clip avec la légende « Fresh la peufra à l’époque de la trap » en ajoutant avec humour, « On avait le même chapeau carrément » tout en mentionnant le Belge. L’interprète de Réseaux a récidivé en réagissant encore à un tweet sur sa musique. « Niska quand il avait pas de tal il était injouable« a déclaré un internaute sur Twitter en postant un extrait du clip « Charlie Delta Charlie » sorti au mois de janvier 2015 qui cumule plus de 24 millions de visionnages sur Youtube. Une remarque qu’il n’a pas vraiment apprécié « Ici si on vous écoute faut rester en hess« a-t-il répondu avec plusieurs émojis mort de rire.