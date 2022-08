Tovaritch provoque sévèrement Médé World pour un combat à 200 000 €

Le rappeur ne rigole plus ! Tovaritch connaît une carrière en pleine Ascension actuellement et vient de faire le buzz en réclamant à Médé World un combat mais le YouTubeur s’est retracté sauf que son rival ne lâche pas l’affaire.

La chaine Youtube « CanalProuss » qui compte un peu plus de 100 000 abonnés a proposé de mettre en place des combats entre différentes personnes afin de résoudre des problèmes sur le ring d’une façon divertissante. Lors d’un récent évènement de cette chaine, Médé World a réclamé à Tovaritch un face à face pour un montant de 200 000 euros. «Hé Tovaritch arrête de faire le ruskov, viens on met 200K sur la table, on met les gants » a-t-il commenté. Le rappeur français a validé, « On ne va pas parler chinois, vous vous avez 200K ? On parle en euros pas en pesos. Envoie les contrat (…) Je ne sais pas t’es qui, la dernière fois tu m’as serré la main, tu n’as pas dit un mot (…) Je ne suis pas dans les clashs internet. 200K, ne perds pas tes coui**es » a-t-il répliqué.

Quelques semaines après cet échange, Médé World s’est désisté mais Tovaritch s’agacé et à fait passer un message virulent, «hé les pu*es à clic, il est où mon argent ? (…) Si t’as pas d’argent, c’est mieux tu fermes ta gueule tu fais des vidéos on dirait une Youtubeuse. Tu as le numéro de mon manager (…) Fais le virement, je te monte en l’air tout de suite même si t’as un pet’ au casque (…) tu fais là tu fais des vidéos t’essaye de faire b*nder les petits (…) t’as même pas d’argent pour faire un clip » tout en concluant son message par «arrêtez de me parler de ce guignol, il veut juste du buzz. Moi j’ai pas le temps ».