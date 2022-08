Ohplai demande à Booba de sa battre avec Rohff, « Va te péta au lieu de parler de Magali Berdah

Alors que Rohff et Booba se provoquent sur Twitter depuis quelques semaines, l’idée d’un combat pour résoudre leur conflit est désormais d’actualité mais Kopp ne semble pas encore convaincu de monter sur le ring affronter son ennemi ce qui a poussé Ohplai à s’immiscer dans le clash pour le pousser à combattre.

Après une longue période d’apaisement suite à l’affaire de l’agression d’un vendeur de la boutique Unkut, Booba et Rohff ont repris les hostilités. B2O a défié Housni pour un face à face avant de sembler un peu plus hésitant par la suite sur cette possibilité alors que le rappeur du 94 a réaffirmé ses intentions d’en découdre.

« Tellement envie de lui déboîter sa mâchoire carré que j’accepte les caméras l’argent sera pour une association de mon choix tu me défies envoi ton contrat Go pour le noble art puisque t’as l’air chaud en boxe Anglais dépêche toi pédale me fais pas perdre mon temps. KO 1er rnd (…) J’ai jamais vanné tes marcels a 1$ rabaisses tout ce qui est frais chez moi si ça peut te rassurer. T prêt à t’mettre à perte en distribuant 60 000 billets gratuits ! mets un ring au stade t’auras pas besoin de @MagaliBerdah pour remplir. Avec Kaaris t’as négocié 1an moi 3tweets » a déclaré dernièrement Rohff.

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et ont fait réagir Ohplai. Le snapchatteur a fait passer un message à Booba pour combattre sur le ring face à Rohff. « Viens on va sur le ring, il faut du divertissement du show. Viens on organise le combat. Rohff a refusé et a dit non je te casse la gueule dehors chacal tu dis quoi. Booba refuse il dit non on va sur le ring. Le temps est passé maintenant Rohff a accepté (…) Rohff a dit qu’il accepte. Va te péta au lieu de parler de Magali Berdah (…) C’est pas ce que l’on te demande (…) Tu demandes le ring maintenant tu ne donnes pas de réponse » a balancé le vidéaste à l’encontre du Duc qui pour le moment reste silencieux sur l’organisation de cet événement.