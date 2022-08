Zola ramène chez eux des jeunes faisant du stop recalés d’une boite de nuit

Des lycéens vont se souvenir de leur rencontre improbable avec Zola ! Le prochain projet du rappeur originaire d’Évry se fait attendre après la parution de « Survie » en 2020 et « Cicatrices » en 2019, il a récemment annoncé son retour très prochainement mais c’est pour une toute autre raison qu’il vient de faire parler de lui sur les réseaux.

Une anecdote complètement incroyable !

« Assez d’place pour que j’y foute tout le rap français » a déclaré il y a quelques semaines Zola dans une story Instagram avec une image d’un cercueil tout en supprimant toutes ses publications sur le réseau social pour faire monter la pression avant de sortir un nouveau titre. L’interprète de Papers a également participé à la compilation 91 All Stars avec le single « Gants » mais reste mystérieux sur son prochain album, il vient tout de même de faire l’actualité dans une séquence insolite publiée sur la Toile qui a fait le buzz sur Twitter.

En effet dans une vidéo relayée par le média Raplume, dans la région de Poitou Charentes des lycéens se sont fait recaler d’une discothèque, ils ont été coincés sur place avec la contrainte de devoir faire 1h30 de marche pour renter chez eux. Les jeunes ont donc fait du stop sur le chemin et ont croisé Zola au volant de sa voiture qui a proposé de les ramener à la maison. « Non mais les gars c’est trop genre on croise Zola et en plus il nous ramene. Improbable« a commenté un des lycéens en légende de la séquence sur snapchat en affichant le rappeur français en train de conduire pour immortaliser ce moment qu’il n’est pas prêt d’oublier.