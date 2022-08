Booba officialise le combat face à Rohff, « Je vais te baiser »

Rohff vs Booba : le combat est officialisé, ça va chauffer !

C’est enfin l’heure de mettre fin au conflit ! Après l’organisation de son octogone contre Kaaris, annulé par ce dernier, Booba vient d’accepter le combat face à Rohff après plusieurs jours d’une négociation tendue sur les réseaux sociaux, les deux rappeurs sont désormais déterminés à régler des comptes dans un face à face sur le ring qui s’annonce explosif.

Depuis de la sortie du dernier single de Rohff, le clash avec Booba s’est relancé et les deux artistes ont eu des nombreux échanges tendus sur les réseaux à tel point qu’ils ont commencé à évoquer le fait d’organiser un combat. L’idée de cette confrontation lancée par B2O a convaincu Housni sauf que son rival a hésité ces derniers jours à répondre favorablement. Impatient d’en découdre le rappeur du 94 a poursuivi les hostilités pour pousser son ennemi à valider ce duel tout en le laissant choisir sa discipline.

Le Duc et Housni se sont enfin mis d’accord pour se battre !

« Allez courage Elie Accepte le combat stp Rocky Balbooba Dit à Ton coach cubain Bamos ! J’ai tant d’choses à te dire dans le ring.Wesh les Ratepisses motivez votre Capitaine Haddock achetez lui un crochet d’pirate C’est pour les touaregs les Pirates du bitume.KO 1er rnd. » a dernièrement Tweeté Rohff pour motiver Booba qui a également été interpellé par l’influenceur OhPlai à ce sujet afin de tenter de faire avancer les discussions mais le DUC est resté silencieux pendant plusieurs jours. L’ancien membre du groupe du Lunatic a finalement enfin réagi et accepte de se battre.

« Roh2f, arrête de forcer, arrête de bloguer. Tu sais très bien que j’accepte le combat, c’est moi qui l’ait proposé. En boxe thaï, moi je préfère boxe thaï mais maintenant si tu as peur de la boxe thaï, on fait en anglaise, je te règle aussi. Mais tu sais très bien que ce n’est pas moi qui vais t’envoyer le contrat. Parce que c’est ta technique, tu vas contester le contrat, tu vas dire « nanana selon mes termes » a répondu Booba en proposant un combat de boxe thaï avant d’ajouter « Donc on va trouver un tiers, c’est comme ça qu’on dit, et c’est lui qui va proposé un combat. Et on va tous les deux accepter, et je vais te baiser » . « La boxe Thaï est aussi un sport d’hommes mais on a compris t’as peur des grands coups d’coudes dans ta m… comme Tchikita. J’accepte en Anglaise princesse M’kouboi y a aucun souci. Oui après mon SDF et ta tournée annulée. Bon entraînement! » a ensuite conclu Kopp dans un autre tweet.

« Ça va boxeyyyyy !! J’vais te ruiner ta vie m’amuser avec toi,te casser, mon devoir est d t’exterminer pour tout le mal que tu fais chaque jour aux femmes aux artistes leurs parents aux familles à la jeunesse tu verras pas le jour test antidopage Obligé avec ta coke et stéroïde » a réagi Rohff, ravi de la validation de Booba pour la mise en place de ce combat.

