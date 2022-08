La Fouine réagit aux violences conjugales entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff

Aya Nakamura fait le Une de la presse en cette fin de semaine suite à ses démêlés judiciaires avec Vladimir Boudnikoff. L’affaire n’a pas manqué de faire réagir La Fouine qui s’est indigné des propos d’articles de certains médias en accusant notamment LCI de racisme envers la chanteuse.

La Fouine accuse LCI de racisme sur le scandale Aya Nakamura !

Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff en seraient venus aux mains. L’interprète de Djadja qui a donné naissance à son second enfant en début d’année mais dont elle n’a pas révélé le prénom est discrète sur sa vie privée sauf qu’elle vient d’agiter la presse suite à sa garde à vue avec son compagnon pour une histoire de violences conjugales réciproques. La Fouine a relayé dans une story un article de LCI titré « Aya Nakamura devient l’artiste française la plus écoutée au monde ». « Après plusieurs heures à répondre aux questions des enquêteurs, l’artiste malienne de sa véritable identité Aya Danioko et son compagnon (le producteur Vladimir Boudnikoff) sont ressortis avec une convocation judiciaire. » décrit le média sur cette affaire dont les deux protagonistes seront jugés au mois de novembre prochain.

La Fouine s’est agacé de la description de LCI qui écrit que Aya est une chanteuse française avant de la décrire ensuite comme une artiste Malienne. « Le racisme c’est aussi ça !« a déclaré Laouni en légende de la publication avant d’apporter son soutien à Aya Nakamura, « Force à toi aya« a-t-il ajouté avec des émojis « Bicep ».