Ninho totalement saoul en plein concert provoque l’énervement des fans

Le show ne s’est pas déroulé comme prévu pour Ninho !

Ninho performe complètement ivre sur scène, le public s’emporte contre le rappeur français ! Recordman des certifications en France, N.I a encore explosé les scores des streams avec son album Jefe paru en fin d’année dernière et enchaine les dates de concerts depuis le début de l’été pour présenter aux fans en live les titres de cet opus comme le single VVS ou le morceau éponyme du projet.

Ninho a également offert au public l’un des tubes de cet été grâce au single « Tout va bien », un titre en collaboration avec Naps et Alonzo, extrait du nouvel album du rappeur de la Psy 4 De La Rime, « Quartiers Nord » qui cumule près de 50 millions d’écoutes sur Spotify et plus de 14 millions de visionnages pour le clip. Malgré cet énorme succès, l’un des récents concerts de N.I a fait polémique sur les réseaux sociaux. De passage sur l’île de la Réunion pour un concert l’interprète de « Lettre à une femme » a déçu la foule.

Les spectateurs n’étaient pas contents de son comportement

En effet, Ninho est visiblement monté sur sur scène en état d’ébriété, des internautes ont partagé des vidéos de la séquence sur les réseaux. Le rappeur a même eu du mal à finir certaines de ses morceaux et il s’est fait huer par une partie des spectateurs en colère contre l’artiste qui est resté indifférent face à la réaction de la foule, « je m’en bat les co***illes » a-t-il commenté.

Ça parle de montage etc (pour cette vidéo).

Ici ça n’est jamais tombé sur cette même bande sonore, mais admettons.

Ouvrez TikTok, recherchez « ninho + laréunion » et vous verrez que y’a 1500 vidéos du genre bien synchro bien brute — TPZ (@tpzrap_) August 15, 2022