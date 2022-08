Rohff déterminé, s’entraîne salement pour le combat ! Booba le ridiculise

Rohff et Booba ont trouvé un accord pour se battre dans un combat de boxe mais pour le moment aucun d’eux n’a encore signé de contrat pour acter officiellement l’organisation de cet événement. Alors qu’ils ne sont pas encore entièrement convaincus par les termes de ce face à face, Housni a déjà débuté son entrainement pour se préparer au mieux afin d’affronter son rival sur le ring et pour afficher sa détermination.

Rohff déjà prêt à frapper Booba sur le ring !

L’artiste du 94 s’est entouré du combattant MMA d’ARES Alpha Cissokho pour être prêt au combat contre B2O et vient de publier sur ses réseaux sociaux des vidéos de ses séances d’entraînement. Agé de 44 ans, Rohff est très en forme comme le prouve les images de ses exercices sur le ring même s’il est actuellement encore en discussion avec Booba sur les détails de leur affrontement, il a pris les devants en débutant sa préparation. Le rappeur de Vitry-sur-Seine souhaite privilégier un combat de boxe anglaise mais la discipline n’a pas encore été validée car Kopp préfère la boxe thaïlandaise.

En attendant le clash se poursuit sur les réseaux, « J’ai la tiers personne c’est solide. Ils prennent tout en charge, pas besoin de structure ni 50/50,Respire,Oubli les pay per view on donnera tout à des associations d’enfant malade. Puisque tu es si riche accepte de t’manger un KO pour la bonne cause et les arnaqués du CPF non? » a commenté Housni sur Twitter. Booba s’est ensuite moqué de Rohff en publiant une vidéo de ce dernier en train de s’entrainer dans une piscine avec le message, « .@rohff sors de l’eau fréro! Concentre toi!!! » avant d’enchainer avec une séquence d’une personne interviewée dans la rue ne connaissant par le rappeur du 94 en ajoutant le légende « non personne te connaît annhhh connaît annhhh, personne te connaît annhhh… ( Maes voice ) » puis de l’insulter « t’es vif pour twitter des faux dossiers de sorcellerie ou faire des snap dans des épiceries à Marseille hein bouffon! ».

Les deux rappeurs français continuent donc les provocations sur Twitter en attendant des nouvelles de l’organisation de leur tant attendu combat qui serait historique et une grande première dans le rap.

Rohff publie des vidéos de ses entraînements avec le combattant MMA d’ARES Alpha Cissokho 🥊 pic.twitter.com/uZtIrgwdOT — La Sueur (@LaSueur_off) August 15, 2022

J’ai la tiers personne c’est solide.Ils prennent tout en charge,pas besoin de structure ni 50/50,Respire,Oubli les pay per view on donnera tout à des associations d’enfant malade.Puisque tu es si riche accepte de t’manger un KO pour la bonne cause et les arnaqués du CPF non?🏴‍☠️🇨🇳 pic.twitter.com/1izq1DQ604 — ROHFF (@rohff) August 16, 2022