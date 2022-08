Tayc : nouveau scandale sur sa danse osée avec une fan, elle demande pardon à son ex

Tayc, sa dernière danse trop osée choque le compagnon d’une fan !

Les concerts de Tayc suscitent souvent à débat en raison de ses danses trop suggestives avec des jeunes femmes. L’été dernier le chanteur avait déjà choqué le public en invitant sur scène une fan pour une danse torride, les images de sa prestation avait offusqué les internautes et il vient de récidiver de quoi relancer la polémique.

Lors de sa participation à Danse avec les stars, Tayc avait déjà fait monter la température devant des millions de téléspectateurs à la télévision avec ses performances aux côtés de Fauve, une habitude qu’il a également pris lors de ses shows sur scène, en proposant régulièrement à une demoiselle de venir le rejoindre sur scène pour une danse collé-serré. L’une de ses dernières prestations avec une fan lui a encore fait parler sur Internet.

La jeune femme sort du silence !

C’est lors de son passage en Côte d’Ivoire que la séquence a eu lieu. Après une danse suggestive, Tayc a enlacé la spectatrice pour lui faire une bise sur la joue et la soulever afin de la sortir de scène. La jeune femme nommée, Julie Konan s’est ensuite retrouvée en pleine tourmente car son compagnon n’a pas apprécié la scène et a décidé de rompre avec elle.

« J’aime tayc de toute mon âme mais seulement en tant qu’artiste, ce soir de concert je ne sais pas ce qui m’a pris. Il m’a invité à monter sur scène pour une danse et je me suis laissé emporter par l’euphorie, et la douceur de sa voix en live. » s’est-elle expliquée dans un live. « Je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant peloter par l’artiste. Je regrette amèrement, j’aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme , il est tout pour moi. C’est de lui je suis amoureuse, je veux qu’on reprenne notre relation. Svp aidez moi » a-t-elle ajouté.

TAYC a soulevé femme des gens à Abidjan !

Les filles d’Abidjan ne se font pas respecter !!

Elles vont venir dire » mais elle n’a rien fait de grave » mdrrrr

Djandjouuuu pic.twitter.com/fRxN7svuAe — varan🐊 2.0 💪🏾🇨🇮🇨🇳🇨🇮🖖🏿 (@luca_varan) August 14, 2022