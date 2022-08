Booba provoque un face-à-face contre Magali Berdah chez Hanouna dans TPMP

La guerre se poursuit ! Depuis plusieurs semaines, le rappeur français Booba lutte sans relâche contre les influenceurs en ciblant principalement principalement Magali Berdah, connue comme étant une manageuse de nombreux candidats de télé-réalité et leur conflit va se régler devant les tribunaux suite à des plaintes déposées par le chanteur ainsi que l’ancienne chroniqueuse de TPMP. L’interprète de Ratpi World vient de s’exprimer sur ce diffèrend pour faire part de son souhait de s’expliquer avec elle dans la célèbre émission de Cyril Hanouna.

C’est sur son nouveau compte Instagram avec le pseudo ifp92 que Booba a posté un long message pour demander la mise en place d’un face-à-face avec Magali Berdah sur le plateau télévisé de Touche pas à mon poste. « Agacé par TPMP à cause de certains chroniqueurs que je trouve menteur et insupportables ( dont MB ) je n’avais nullement l’envie d’y remettre les pieds! Après des échanges avec Cyril ( qui se sont très bien passés ???????? ) je suis prêt à y retourner, ça devrait être intéressant. La cerise serait que Magalie Berdah et son avocat acceptent de venir sur le plateau pour répondre à mes accusations. Si elle refuse c’est tout simplement qu’elle se cache car elle sait qu’elle est coupable » a-t-il déclaré sur le réseau social en postant une vidéo relatant tous les faits de cette affaire avec la récente réaction de Cyril Hanouna sur Twitter qui a affirmé vouloir traiter le sujet des arnaques d’influenceurs dénoncées par B2O à son retour de vacances pour le lancement de la nouvelle saison de TPMP fin août.

Une requête faite pas le DUC à la laquelle la principale concernée n’a pour le moment par encore réagi mais leur rencontre dans l’émission risque d’être explosive si elle répond favorablement sachant que le rappeur français exilé à Miami et la manageuse ont chacun entamé des actions en justice concernant toute cette affaire ce qui a déjà entraîné la suppression définitive des deux derniers profils Instagram de Booba (Oklm puis elieyaffa). Cette dernière déplore le harcèlement subi de la part du chanteur et de sa communauté de fans qui l’insultent constamment sur les réseaux ou lui adressent des messages haineux.