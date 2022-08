Jul garde espoir de voir Cristiano Ronaldo à l’OM

Jul rêve de Cristiano Ronaldo sous le maillot d’Olympique de Marseille ! De retour en studio pour préparer son nouvel album dont il a récemment confirmé la sortie à venir pour cette fin d’année sur son compte Instagram en adressant un message à son public. Le J est aussi un fervent supporter de l’OM et suit de prêt l’actualité en espérant la venue de CR7 dans son club préféré.

Cristiano Ronaldo à Marseille ? Jul valide !

La fin du mercato fixée au 1er septembre 2022 en France se rapproche, l’Olympique de Marseille a été très actif cet été avec les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Ruben Blanco et plus récemment d’Alexis Sanchez. Alors que le défenseur Eric Bailly est également proche de rejoindre l’OM c’est un autre joueur de Manchester United qui agite la presse sportive.

En effet CR7 a ouvertement fait part de son envie de quitter le club Anglais pour jouer la Ligue des Champions dans l’un des 5 grands championnats européens mais pour le moment, il est toujours Mancunien et se retrouve même avec le statut de remplaçant comme lors de la victoire des siens ce lundi contre Liverpool (1-2). Une information qui n’a pas échappé à Jul, le Marseillais rêve de voir l’ancien Madrilène évoluer sous les couleurs de l’OM et n’a pas perdu espoir que cela se réalise.

CR7 au Vélodrome, le J veut y croire !

Jul vient de poster sur Instagram et Twitter un montage photo de Ronaldo arborant le tunique Marseillais avec la légende, « Un peu d’espoir« ainsi que le message, « Laissez moi rêver #RonaldOM« . D’après les dernières rumeurs l’Olympique de Marseille n’aurait pas abandonné l’idée d’essayer de recruter CR7 même si d’un point de vue financier cela s’annonce compliqué. Le média le 10 Sport vient d’affirmer que le club Phocéen aurait lancé une étude marketing afin d’estimer si une telle opération est réalisable, les transferts de Bamba Dieng et de Arkadiusz Milik pourrait rendre cela possible.

En marge de la rencontre entre Manchester United et Liverpool hier soir, Samir Nasri s’est d’ailleurs exprimé sur cette rumeur en déclarant, « J’ai une solution pour Cristiano Ronaldo. Il peut résilier son contrat avec Manchester United, qui lui paie la moitié de son salaire, Marseille fait un effort et lui donne quelque chose. Il vient pour jouer la Ligue des champions avec l’OM. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez ça a de l’allure ». Des informations qui n’ont pas manqué de faire rêver encore un peu plus Jul sur un éventuel transfert du quintuple Ballon d’Or à Marseille.