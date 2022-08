Tayc écourte son showcase puis se fait bousculer par un spectateur

Les nerfs sont tendus pour Tayc, ses concerts ne passent pas inaperçus !

En pleine polémique sur le fait de faire monter sur scène à ses côtés des jeunes femmes pour faire une danse souvent sensuelle, un nouvel incident est survenu après l’un des récents showcases de Tayc qui poursuit sa tournée sans être affecté par les critiques de ses détracteurs à son encontre.

Depuis quelques jours, Tayc se retrouve en plein « Bad Buzz » suite à la récente invitation sur scène pendant un concert à Abidjan d’une fan pour une danse collé-serré, ce rapprochement entre l’artiste et cette spectatrice n’a pas plu au compagnon de cette dernière qui a décidé de rompre. La jeune femme s’est ensuite exprimée publiquement sur les réseaux après ce passage sur scène avec le chanteur pour demander pardon à son ex et tenter de le convaincre de revenir afin de reformer leur couple.

Le chanteur se fait pousser après avoir stoppé son show

Cette déclaration n’a pas échappé à Tayc qui a réagi en adressant un message à la jeune femme lui expliquant qu’avec une telle réaction de la part de son compagnon que celui-ci n’est pas forcément un bon parti, « Si ton gars te quitte parce que t’es monté sur scène avec Tayc, c’était pas le bon » a-t-il commenté. Peu de temps après ses propos, l’interprète français né à Marseille a été victime d’un nouvel événement après un concert en Corse qui a interpellé le public.

En effet de passage sur l’Île-de-beauté pour un showcase, Tayc a connu quelques problèmes techniques pendant sa prestation et a écourté sa performance agacé par les coupures en quittant prématurément la scène avant d’être bousculé par un inconnu en rejoignant sa loge qui a failli le faire chuter, il s’est aidé des barrières de sécurité pour éviter de tomber.