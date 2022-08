Ohplai s’attaque à Booba, « Souvent, on te rackettait ton goûter… »

Booba s’est fait un nouvel ennemi nommé Ohplai ! L’influenceur a commencé à provoquer Kopp pour qu’il assume le combat contre Rohff avant que la situation entre eux ne s’envenime en allant jusqu’au clash. Le Snapchatteur vient d’en remettre une couche contre le rappeur français exilé à Miami qui ne devrait pas apprécier.

Alors que Housni et B2O n’ont toujours trouvé aucun compromis pour régler leurs comptes sur le ring, Ohplai s’est immiscé dans leur embrouille et s’est notamment affiché en train de narguer Booba depuis sa ville d’origine il y a quelques jours tout en déclarant, « Elie chacal, Elie arrête de t’éparpiller. Laisse moi. Si tu veux (mime des mains) on fera après. Mais avant ça y’a Rohff qui veut te casser la gueule. Il a dit qu’il accepte. Arrête d’aller là bas là bas là bas. Tu veux te péta oui ou non ».

« T’as du talent mais tu t’inventes trop une vie » lâche Ohplai à Booba

Booba a finalement répondu en taclant Ohplai sur Twitter en sortant un dossier compromettant avec un fichier audio dans lequel il semble demander à une jeune femme de lui envoyer des photos en sous-vêtements. « Y s’ont dit tu mets pas d’crème t’as les genoux gris, c’est plus Grigny c’est GRISGNY » a mis en légende de la publication le DUC.

Le Snapchatteur a immédiatement réagi, « T’as pas connu la souffrance toi. Nous on avait des Clio 2 sans essence c’était chaud. Toi t’avais un poney, t’as pas souffert toi. T’avais un gouter quand t’étais petit. Souvent, on te rackettait ton goûter » a-t-il commencé à balancer avant de poursuivre, « Pour être un bon rappeur, il ne faut pas souffrir ou venir de la cité. Non il faut avoir du talent. T’as du talent, mais tu t’inventes trop une vie. Tu ne viens pas des mêmes endroits que nous, tu n’es pas comme nous. Pourquoi tu mens ? Dis seulement la vérité. Quoi qu’il arrive tu rappes bien. Tu mens aux gens ».

« Il en a rien à foutre du peuple. Il pense qu’à lui. Pour se maintenir, il est obligé de clasher. Il doit faire genre il est un homme du peuple. Il a pas d’amis ce mec là, il a qu’une sécu et il les paye pas. Il n’aime personne. Personne l’aime. Ton navire je vais le couler » a ensuite enchainé Ohplai. Des propos qui ne devraient pas rester sans une réponse de Booba.