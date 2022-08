Wejdene et Beendo Z, c’est officialisé

La connexion entre Wejdene et Beendo Z est validée ! Le featuring entre les deux chanteurs est officiel. Un premier visuel vient d’être présenté sur les réseaux sociaux pour annoncer cette collaboration inédite. Le rappeur français originaire de Saint-Gratien dans le Val-d’Oise vient de dévoiler l’information sur son compte Instagram ce qui a rapidement suscité l’engouement de ses fans.

Beendo Z et Wejdene s’unissent !

Au cours de l’année 2020, Beendo Z s’est lancé dans le rap français avec deux premiers singles nommés « Pegi 18 » et « Débrouillard pas bandit » avant de dévoiler une série de freestyles en vidéo avec « Inspiré de faits réels » dont le quatrième volet a dépassé le million de vues. Il y a 5 mois, le jeune rappeur a poursuivi son ascension avec « C’est comme le soleil » dont le clip totalise plus de 2,5 millions de visionnages sur Youtube qui lui a permis d’obtenir une plus large visibilité en cumulant désormais des centaines de milliers de vues sur chacun de ses clips.

L’artiste signé sur le label Guette Music de Feuneu, le célèbre manager de Wejdene a ensuite sorti au mois de juin dernier un premier projet intitulé « L’Élu » lui permettant d’atteindre le seuil du million d’auditeurs mensuels sur Spotify avec le succès du titre « Pas bête » qu’il a réussi à placer dans le Top 50 des morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming. Beendo Z poursuit son ascension et vient de s’offrir un featuring inédit avec l’interprète du hit Anissa.

« Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour “ Calle ” en feat @beendo_z Pré-enregistre lien en bio » ont annoncé Beendo Z et Wejdene sur Instagram tout en relayant le visuel du single baptisé « Calle » qui sera disponible en écoute à partir du vendredi 26 août.