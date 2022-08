Liza Monet et Polska s’embrouillent, un clash improbable éclate

Un clash totalement lunaire entre Liza Monet et Polska a eu lieu sur Twitter ! La rappeuse et l’influenceuse se sont chamaillées sur le réseau social à l’oiseau bleu pour savoir « qui était la première péta**e des réseaux ». Les deux jeunes femmes ont eu plusieurs échanges tendus concernant ce statut.

Le conflit a démarré lorsque Polska notamment connue pour s’être embrouillée au mois de mars 2021 avec Booba s’est proclamée comme « l’une des premières en France à avoir fait la péta**e sur les réseaux ». « Malheureusement c’était bien moi la première péta**e mais j’ai dû laisser la place à mes filles » a commencé à répondre Shatta du 77 avant que Liza Monet ne réagisse à son tour, « Ah bon ? ». Celle qui a récemment balancé des dossiers croustillants sur Central Cee a ensuite relayé la séquence tout en publiant une photo en compagnie de la rappeuse française et le message, « L’époque où t’étais pas hater me manque ». « Je suis pas une hater mais un moment va falloir que tu reconnaisses que t’es pas du tout légitime » a retorqué cette dernière.

Polska et Liza Monet se battent pour savoir qui est la plus péta**e :

« C’était bien écrit pourtant «avoir été L’UNE des premières à avoir fait la péta**e sur les réseaux » j’ai jamais dit que j’étais là avant toi mais ta du mal lire au calme ça doit être l’âge » a poursuivi Polska. Liza Monet n’a pas lâché l’affaire et a enchainé, « Mais tu n’est pas l’UNE des premières ma chérie y avait les vixen bien avant toi sur les réseaux et dans les clips des rappeurs fr. Mais comme t’as commencé à suck à 21 ans, c’est normal, tu sais pas. D’ailleurs as-tu trouvé ton point G ? » avant que sa rivale ne tweet, « je parle des peta**e des réseaux pas des années lumières ma belle, au moins j’ai le prestige de pas avoir commencé à 15 ans comme toi ».

« Le seul argument que tu va trouver comme toujours c’est me bodyshamé parler de mon âge et me slutshamé, alors que les vraies bad bitch se soutiennent . Tu te sers de ta beauté pour appâté ton publique de mineur. Mais t’es pas une péta**e, t’es une fille coincée et tu le sais. » a continué de tweeter Liza Monet. « Et tu fais que dire que je suis une fausse péta**e et que je suis une coincée mais qu’est ce que ça peux te faire foutre si sur les réseaux je fais la bitch alors que dans la vrai vie je bouffe pas 8 chibres par minutes ? » a réagi Polska dans la suite de l’échange finalement conclu par le rappeuse avec le message, « Ben tu devrais ça te détendrais et tu te mettrais vraiment dans ton personnage mais moi j’aime pas les gens faux perso … et si t’essai de me faire mal ou quoi saches que je suis en couple depuis 2 ans donc bon ».

