PNL : Le coiffeur d’Ademo harcelé après les moqueries de sa dernière coupe

Le coiffeur de PNL ciblé par les internautes !

Cette année le groupe PNL a fait son retour pour une tournée initialement reportée à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire en France causée par le Covid-19. Le duo formé d’Ademo et N.O.S a rempli les salles de concerts dans toute la France, les deux frères ont fait le bonheur des fans mais lors d’un récent show la couple de cheveux de Tarik Andrieu a interpellé le public.

Absent depuis près de 3 années de la scène médiatique, le début de la tournée de PNL au printemps dernier a fait sensation. Des milliers de fans ont partagé sur les réseaux des vidéos et des photos du groupe parisien en concert pour saluer leur performance même si quelques incidents ont émaillé certains des shows comme lors du festival des Ardentes avec une arrivée tardive sur scène puis une prestation écourtée qui avait provoqué l’agacement du public mais sans que cela n’affecte les autres concerts des deux rappeurs français.

La nouvelle tête d’Ademo moquée, son coiffeur s’explique

En effet N.O.S et Ademo poursuivent depuis tout l’été leur tournée et récemment lors d’un show à Marseille ce dernier nommé a étonné les spectateurs en apparaissant avec un nouveau look, une chevelure blonde et sans sa barbe. Les internautes ont commenté en masse sur Twitter le style de Tarik et la plupart d’entre eux se sont amusés de son changement qui n’a pas vraiment convaincu les fans. « Ademo s’est fait blond on dirait un surfer j’ai pas les mots », « Ademo a perdu un pari.. blond, la barbe parfaite qui a disparu ? Je suis sous le choc » peut-on notamment lire dans les commentaires.

Cette semaine la nouvelle coupe de cheveux d’Ademo vient encore de faire l’actualité car Yoma Ice, le coiffeur attitré du groupe originaire de la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes a été ciblé par les critiques des fans du rappeur au sujet de son changement capillaire. Proche des deux artistes, il est sortie du silence pour demander aux internautes de le laisser tranquille car ce n’est pas lui l’auteur de cette coiffure. « Stoooop, c’est pas moi wesh« a-t-il déclaré avant de préciser, « une coiffeuse aurait raté l’artiste pendant un voyage« .