Damso sur Tony Parker, « Je t’ai détesté de fou »

« Toi je t’ai détesté » lâche Damso face à Tony Parker !

Très discret ces dernières semaines après avoir enchainé les collaboration à succès en début d’année avec Aya Nakamura sur le morceau « Dégaine« , avec Disiz pour le titre « Rencontre » ou encore plus récemment en compagnie de Gazo sur le single « BODIES », Damso avait confié son avis sur Tony Parker il y a quelques mois à l’occasion du podcast de l’ancien basketteur des San Antonio Spurs.

Lors de cet entretien entre le rappeur Belge et l’ancien champion NBA, Dems a révélé avec le sourire qu’il n’appréciait par le joueur lorsqu’il était jeune. Depuis sa retraite, TP multiplie ses activités et s’est lancé dans un podcast baptisé « Tony Parker, le Podcast » dans lequel il invite plusieurs personnalités et dernièrement c’est Damso qui a eu cet honneur pour faire quelques confidences à cette occasion notamment sur son enfance, sur son éducation, ses parents ainsi qu’au sujet d’une de ses passions, le basket.

« J’ai un ami à moi, Basile, qui m’a fait kiffer le basket. J’ai commencé à suivre et c’est marrant parce que toi je t’ai détesté de fou« a lâché Damso lors de cet entretien tout en rigolant avant de justifier ses propos, « parce que tu battais toutes mes équipes ! ». « C’était un truc de ouf parce que je me disais mais putain, ils font chier les Spurs quoi ! » a poursuivi Dems tout en précisant, « vous pétiez les coui**es les gars ! ».

« C’est drôle, on me le dit souvent » a répliqué Tony Parker. « C’est en grandissant que là j’ai commencé à t’apprécier fortement » a ajouté Damso avant de conclure, « je me suis dit, oh putain le mec il vient de France. Là c’est autre chose, là ça commence à vraiment inspirer ».