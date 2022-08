L’ex de Kaaris au Stade de France sur scène avec Booba ? L’explication !

Plusieurs médias se sont fait piéger par un tweet d’un compte parodique sur le rap français annonçant la présence de l’ancienne compagne de Kaaris, Linda aux côtés de Booba sur la scène du Stade de France le samedi 3 septembre pour humilier le rappeur Sevranais. La fake news a fait le buzz et bien fait rire les internautes.

« Booba a prévu de ramener l’ex de Kaaris » a tweeté le compte parodique !

Une semaine avant l’événement qui s’annonce historique, Booba a livré les derniers détails de son spectacle au Stade de France dont toutes les places ont trouvé preneur. Le spectacle va durer environ 2H30, les rappeurs du 92i, SDM et Green Montana vont assurer la première partie du concert de 19 h 30 à 20 h 30. B2O devrait fait son entrée sur scène au alentour de 20 h 50, plusieurs invités seront présents à ses côtés comme Maes ou encore Gato et quelques surprises sont prévues. Le compte Twitter RvpLand qui précise bien dans sa description « ceci n’est pas un média rap » s’amuse a posté des tweets parodiques qui amusent souvent les internautes mais l’une des dernières blagues a été prise très au sérieux par certains médias. Ils ont en effet en annoncer que Linda, la mère du premier enfant de Kaaris avec qui il a rompu et se trouve en conflit aurait été invitée par son rival pour son prochain concert afin de se moquer de lui pour interpréter en live leur morceau « Kalash » paru en 2012.

En effet les sites tel que Purebreak et Yahoo avec le titre « Booba, la provoc ultime contre Kaaris : il voudrait inviter son ex-femme au Stade de France pour l’humilier en live » et Melty avec l’article « Concert de Booba : le rappeur pourrait inviter l’ex de Kaaris pour interpréter l’un de ses titres iconiques » ont été piégés par le message de RvpLand qui affirme : « EXCLU — Booba a prévu de ramener l’ex de Kaaris pour rapper sa partie de ‘KALASH’ au stade de france ». Cette fausse information est un troll et n’est pas fondée, elle a été lancée par le compte Twitter pour amuser les internautes comme le prouve les nombreux tweets du média qui postent régulièrement des parodies d’informations sur les rappeurs français mais a été prise très au sérieux par les médias visiblement mal renseignés.