Wejdene aurait plagié Rihanna, les internautes se déchainent contre elle

Accusée de s’inspirer de Rihanna, Wejdene vivement critiquée !

Cette semaine Wejdene s’est encore attirée les foudres des internautes avec l’annonce de la sortie de son dernier clip Calle en collaboration avec le rappeur Beendo Z signé sur le même label que la chanteuse, Guette Music. Les Twittos ont accusé l’interprète du tube Coco de plagiat suite à la mise en ligne des premières images du clip avant sa sortie officielle ce vendredi.

Très populaire sur les réseaux sociaux avec des millions de fans, Wejdene vient de présenter il y a quelques jours son nouveau single Calle produit par Seny Silva & Maximilien Silva. Ce morceau est la première connexion entre Beendo Z et la chanteuse de 18 ans, les deux artistes ont fait monter la pression avant la diffusion du clip avec une bande annonce relayée sur les réseaux qui a suscité des nombreux commentaires de la part des internautes.

La similitude ne passe pas auprès des internantes !

Comme pour le single Re paru il y a un mois dont les internautes avaient noté une certaine similitude avec le clip Bobo d’Aya Nakamura tourné au Cap-Vert, Wejdene est encore sujet à des critiques sur la réalisation de son dernier clip. Les internautes ont trouvé plusieurs ressemblances entre le visuel de Calle et le clip Man Down de Rihanna sorti en 2011 qui totalise plus de 870 millions de vues sur Youtube. « Elle peut copier le clip elle n’aura jamais la carrière ni le talent de Riri », « Rihanna elle a dit oui ? », « Wejdene c’est la version Wish de Rihanna en fait », « Y a pas à faire ça, même Aya n’a pas osé », « Elle a copié Man Down de Rihanna ou je rêve mdr », « Wejdene sui essaye de se faire passer pour Rihanna sur son nouveau son » ou encore « Rihanna n’a qu’à bien se tenir… #wejdene » peut-on découvrir dans les tweets en réaction de la vidéo.

Souvent pris pour cible sur les réseaux, Wejdene qui a rendu fou Karim Benzema avec son titre Anissa n’a pas donné suite aux messages de ses détracteurs et s’est félicitée du succès du visuel qui a cumulé plus de 400 000 visionnages en moins de 24 heures pour son démarrage sur Youtube, le clip est aussi entré dans le Top Tendances sur la plateforme d’hébergement de vidéos.

Elle a copié Man Down de Rihanna ou je rêve mdrrrr https://t.co/ZacuIWCZZo — شمس (@Gold_D_Roger___) August 24, 2022

Rihanna elle a dit oui ? https://t.co/jeLqv1V0BI — 29.8 (@tzi_ttl) August 25, 2022

Wejdene sui essaye de se faire passer pour Rihanna sur son nouveau son pic.twitter.com/iHE8XG9LTx — Ben🧪 (@bennocap) August 25, 2022

Je dirais à mes enfants que Rihanna s’est inspiré de wejdene https://t.co/JLDBcpqKWU — Malz 🇨🇳 (@mec2summerhouse) August 25, 2022