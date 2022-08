Conor McGregor choque en se filmant pendant un acte intime

Conor McGregor a vraiment abusé sur ce coup là ! Le célèbre pratiquant d’arts martiaux mixtes irlandais vient de faire scandale avec sa dernière vidéo dans laquelle il se filme via une story en train de recevoir une gâterie de sa compagne, la séquence a choqué les internautes.

Suivi par plus de 46 millions de fans sur son compte Instagram, Conor McGregor est devenu ces dernières années l’un des sportifs les plus populaire au monde et ses publications promotionnelles sur le réseau social permettent à l’athlète de percevoir des sommes folles au point que l’argent semble lui monter à la tête comme l’a récemment attesté Michael Bisping en déclarant, « Si tu veux qu’on parle de quelqu’un qui est vraiment hors de contrôle, parlons de Conor McGregor. Il a toujours des millions de pu*ains de fans. Son état mental a empiré, il ne s’est pas amélioré. Son ego est vraiment hors de contrôle. L’argent ne fait pas de toi un homme, il a juste montré à quel point tu es un con*ard. Mais au bout du compte, les gens vont quand même continuer de suivre ses combats dans l’octogone ».

En attendant son retour dans l’octogone, Conor McGregor continue donc d’agiter la Toile en affichant publiquement des vidéos et des photos de son quotidien comme lorsqu’il montre son train de vie de luxe, avec ses bijoux, ses montres ou encore son yacht, The Notorious prend du bon temps et n’hésite pas à le montrer à ses fans mais dernièrement il a franchi les limites en se filmant pendant un moment intime à bord de son bateau avec sa compagne en train de lui faire une gâterie. Le combattant a rapidement supprimé la story mais malheursemment pour lui les internautes n’ont pas manqué d’enregistrer la séquence et l’ont diffusé sur les réseaux.