La Fouine adresse un message à Rohff qui réagit

Un gros respect mutuel entre Rohff et La Fouine !

Depuis leur collaboration en 2010, La Fouine et Rohff n’ont plus été réunis en musique mais se sont toujours apportés de la force et leur dernier échange sur Instagram le prouve une nouvelle fois, les deux rappeurs français se soutiennent encore.

Alors qu’il fait actuel beaucoup de parler de lui dans la presse en raison de son clash avec Booba qu’il souhaite régler sur le ring dans un combat de boxe, Rohff insiste pour tenter de convaincre son rival de l’affronter. « Un jaloux obsédé par vous qui boycotte chaque sortie de vos sons, de vos albums sur les réseaux et en interne, qui envoi ses fans cacher vos CD en Fnac. Qui insulte vos parents, humilie gratuitement les artistes qui lui font de l’ombre. » a-t-il récemment commenté pour décrire B2O tout en ajoutant, « Et leur famille h24, qui vous balance, qui essaye de vous détruire car vous êtes plus talentueux que lui. Envieux de l’amour que le peuple vous porte, un collabo sans figure, en selfie avec jean Messiah, qui valide un islamophobe et anti immigration comme Zemmour, qui sème la discorde et la division, qui attaque les femmes, les familles pour son buzz, qui pousse son vendeur a tweeter mon adresse familiale et s’en cache. A cause de ses manigances j’ai fini en prison ».

En plein conflit avec le DUC, Rohff peut encore compter sur le soutien de La Fouine. Le rappeur de Trappes vient de relayer une vidéo dans laquelle il écoute le single « Valeur Inversée » d’Housni extrait de son dernier album en date, « Grand Monsieur« . Laouni a visiblement apprécié ce morceau et a décidé de le faire savoir à son compère avec le message « Du vrai rap !« en légende de la publication que l’artiste du 94 a ensuite partagé dans une story pour le remercier.

Les deux rappeurs ont collaboré ensemble à deux reprises en 2010 sur le single « Passe leur le salam » issu du projet « La Fouine vs Laouni » et sur le titre « On peut pas tout avoir » extrait de l’album « La Cuenta ». Ce témoignage du respect entre eux laisse présager une possible nouvelle connexion entre eux dans le futur.