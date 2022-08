Rohff : « On est là pour régler des comptes, pas pour du business », Booba ne répond plus

Rohff n’abandonne pas l’idée d’organiser un combat face à Booba !

Rohff affirme que Booba refuse le combat et ce dernier continue de ne pas répondre aux messages de son rival qui lui est déterminé à le combattre sur le ring. Le rappeur de Vitry ne veut pas faire gagner de l’argent à son pire ennemi et vient de lui adresser un dernier message pour tenter de le convaincre de l’affronter mais les deux rappeurs sont toujours l’impasse car ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les gains que peuvent générer l’événement.

En guerre depuis plusieurs années, Rohff et Booba veulent régler des comptes dans un combat mais les négociations sur l’organisation n’avance plus, le principal sujet de discorde est l’argent, l’artiste du 94 ne veut pas faire gagner le moindre centime à Kopp qui lui a une vision totalement différente et souhaite empocher un maximum de bénéfice. Housni a proposé de reverser les gains à des associations avec un organisateur indépendant mais B2O n’est toujours pas convaincu ce qui agace l’auteur de PDRG.

Housni poste une longue vidéo pour adresser un dernier message au Duc

« On est là pour régler des comptes, on n’est pas là pour faire du business… Que le meilleur remporte les gains, il n’y a pas de collaboration possible entre lui et moi, on n’est pas des amis… J’ai un contrat à proposer, l’organisateur est puissant, il est solide, il prend 20 % les 80 % au vainqueur, et au pire des cas le perdant repart avec le chèque de la signature, ce n’est pas rien ça parle en 300k/500k » a déclaré Rohff dans une nouvelle vidéo.

« Tu n’as pas été éduqué avec la dignité, la Fierté, l’honneur, c’est pour ça que tu te conduis comme un porc… Les enfants, vous avez poussé, vous avez grandi, vous êtes tous devenu des bonhommes, mais faut connaître l’histoire des gens » poursuit-il pour essayer de provoquer une réaction de Booba qui a disparu d’Instagram suite à la récente suppression de son profil, il n’a pas réagi sur Twitter et semble désormais ignorer Rohff.