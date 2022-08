Wejdene piégée par ses parents en plein concert

Un très beau moment de tendresse sur scène pour Wejdene !

Après la sortie de son single « Calle » en featuring avec Beendo Z pour lequel elle s’est retrouvée accusée d’avoir copié Rihanna, Wejdene poursuit sa tournée dans toute la France pour aller à la rencontre de son public et l’un de ses récents concerts a été marqué par une grosse surprise que lui ont réservé ses parents.

Depuis son élimination de l’émission « Danse avec les stars. », Wejdene a été ciblée par les critiques de ses détracteurs, « Majeure et Vaccinée Personne ne dicte mes choix et ça depuis le début Rien ne sert de mettre mes actions sur le dos d’une tierce personnes Je le répète Majeure et Vaccinée. Débat clos Ps: J’ai une scoliose depuis mes 12ans. Vu que Bientôt on devra présenter notre carnet de santé ici », avait-elle assuré il y a quelques semaines à l’occasion de son retour en musique avec un nouveau single puis le tournage du clip en Guadeloupe. Les internautes avaient reproché à la jeune chanteuse de forcer sa cambrure mais cela n’a pas empêché son nouveau clip de dépasser le million de vues en quelques jours.

Malgré les haineux sur les réseaux, Wejdene continue de remplit les salles de concert. Lors d’une récente prestation sur scène, ses parents lui ont d’ailleurs réservé une belle surprise, en pleine interprétation de l’un de ses morceaux assise sur une chaise, son papa et sa maman ont débarqué derrière elle pour l’embrasser sur la joue. Une séquence touchante mais qui a surpris la protégée de Feuneu comme le prouve son regard, une scène que ses fans ont validé en acclamant les parents de la chanteuse à leur irruption aux côtés d’elle.