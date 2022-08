Mister You en prison, Rohff demande sa libération

Rohff a une pensée pour Mister You toujours emprisonné !

Au mois de juillet dernier, Mister You a été interpellé par la police à l’aéroport d’Orly au moment de partir en vacances au Maroc avec son fils. Le rappeur originaire de Belleville est actuellement toujours incarcéré au centre pénitentiaire de Paris la Santé et Rohff n’a pas oublié son compère. Housni a décidé de lui adresser un message de soutien dans cette difficile épreuve.

Fin du mois de juillet, Mister You voulait partir tranquillement en vacances mais lors d’un simple contrôle d’identité à l’aéroport des agents ont constaté qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche et ont immédiatement procédé à son arrestation. L’artiste était en effet sous le coup d’une peine de 24 mois de prison aménageables. « Ce n’est qu’avec vous sur scène que je ressens le vrai YOUGATAGA » s’était-il brièvement exprimé sur Instagram après son emprisonnement mais depuis aucune nouvelle du rappeur qui est toujours en prison.

Housni milite pour la libération de son compère !

Mister You a été incarcéré en raison d’une ancienne affaire datée de 2019 lorsqu’il avait fait la promotion sur les réseaux d’un point de vente de drogue, il s’était filmé en train de consommer du cannabis, lors de son passage devant le juge, il avait qualifié cet acte de pure bêtise puis écopé en appel d’une peine de 24 mois de prison aménageable. « La mise à exécution de cette peine sans convocation préalable est une folie procédurale. C’est une honte sur le plan humain dans un contexte où mon mandant a vu naître ses jumeaux il y a 3 semaines. Nous utiliserons toutes les voies de droit pour permettre sa remise en liberté dans les plus brefs délais » s’était agacé l’avocat de Younès Latifi après son placement en détention.

Rohff a tenu à adresser un message à Mister You pour lui apporter de la force dans cette période difficile, « Grosse pensée et force à Younès ! Libérez Mister You« a-t-il mis en légende d’une story avec l’écoute de leur morceau commun intitulé « Solide » extrait du projet « HLM 2 (Hasta La Muerte) » paru le 5 février 2021.