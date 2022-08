Timal choque avec sa vidéo compromettante en train de taper son chien

Timal provoque l’indignation après s’être filmé frappant son chien !

Après l’énorme succès de son single « Filtré » en featuring avec Gazo certifié single de diamant en France par le SNEP qui cumule plus de 52 millions de streams sur Spotify extrait de son album « Arès », Timal vient de dévoiler un nouveau clip extrait de cet opus avec le visuel réalisé au Mexique par William Thomas de sa collaboration en compagnie de Booba sur le morceau « Caméléon » mais c’est pour une autre raison que le jeune rappeur français fait parler de lui dans la presse cette semaine.

En effet Ruben Louis de son vrai nom se retrouve en pleine polémique ce mercredi suite à la diffusion d’une vidéo sur Snapchat dans laquelle il se met en scène en train de maltraiter son chien. L’incident semble avoir éclaté suite à des flaques par terre, l’animal a visiblement uriné dans le selon de Timal, très agacé, il a levé la jambe contre le chien pour le frapper alors qu’il apparait apeuré, couché dans son panier, « con*ard va » l’insulte le rappeur.

L’association 30 millions d’amis saisie l’animal !

Rapidement la séquence est devenue virale sur la Toile et a choqué les internautes. La fondation 30 millions d’amis s’est emparée de l’affaire en annonçant vouloir porter plainte contre l’artiste qui se retrouve dans le Top Tendances en France sur Twitter. « La Fondation #30millionsdamis est au Commissariat : plainte déposée, chien du rappeur #Timal récupéré et mis en sécurité. Merci à tous ceux qui sont intervenus. » a tweeté l’association qui a réussi à récupérer le chien afin de le mettre en sécurité.

« Non taper un chien n’est pas l’éduquer et se filmer en train de le faire est tellement révélateur », « Fin de carrière on t’écoutera plus Timal », « On prie pour une fin de carrière pour la salo*e de Timal (en gros arrêtez de donner d’la force à ce genre d’énergumène) », » D’ailleurs si un chien pisse chez soit c’est qu’il ne sort pas assez, tu prends pas de chien si tu peux pas le sortir. Le chien dans l’histoire c’est timal en vrai », « Timal il s’attendait à ce qu’on réagisse à son snap en disant «t’es un bon!! Le chien est bien dressé la» quel trisomique bordel faut le fumer » peut-on lire dans les tweets d’indignation contre Timal qui ne s’est pas exprimé pour le moment sur ce scandale.

La fondation 30 millions d’amis annonce porter plainte contre Timal pour maltraitance animale. Le rappeur français s’est filmé sur Snapchat en train de frapper son chien, avant de le justifier par de "l’éducation". pic.twitter.com/nEuysA5SdZ — Views (@viewsfrance) August 31, 2022